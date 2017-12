La Casa del Rey rectifica y prepara actos públicos para celebrar los 80 cumpleaños de los reyes eméritos

La Casa del Rey rectifica y finalmente sí habrá celebración durante el año 2018 para conmemorar el aniversario de los 80 años de vida de los Reyes Juan Carlos y Sofía, el primero de los cuales es el próximo 5 de enero y el segundo el 2 de noviembre. A pesar de que, tal y como informó OKDIARIO hace una semana, un portavoz de prensa del Palacio de la Zarzuela manifestara que no tenía conocimiento alguno de que hubiera preparativos para festejar el cumpleaños del anterior monarca, un comunicado de la Casa del Rey anunció este lunes que desde la institución se está impulsando una serie de iniciativas y actividades públicas a través de distintos ámbitos de la sociedad española que se llevarán a cabo a lo largo del próximo 2018.

Y como primera muestra de esa serie de iniciativas, el Palacio de la Zarzuela anunció en ese comunicado que los Reyes Juan Carlos y Sofía asistirán este año al acto de la Pascua Militar el próximo 6 de Enero, el día después de que el padre del actual jefe del Estado cumpla 80 años. Es la primera vez desde la abdicación de don Juan Carlos que se produce la presencia de él y su consorte en el Palacio Real, en la anual ceremonia de gala de más alto nivel de las Fuerzas Armadas.

A partir de la proclamación de Felipe VI, los únicos que han presidido el acto de la Pascua Militar han sido don Felipe y doña Letizia en cumplimiento del deseo de don Juan Carlos de no coincidir con su hijo en actos en los que el protagonismo absoluto le corresponde a su sucesor. Lo que no han querido los responsables de la Casa del Rey ha sido especificar que carácter van a tener esas actividades conmemorativas del 80 aniversario de los Reyes Juan Carlos y Sofía, lo que hace pensar que aún no deben estar muy definidas las iniciativas que tendrán lugar a lo largo de todo el año próximo.

Lo único en que se ha insistido es que de las mismas se irán informando oportunamente así que habrá que esperar para ver si están relacionadas con la cultura, la ayuda social, el deporte, la política o la economía. En cualquier caso, es elogiable que los Reyes actuales hayan llegado a la conclusión de que don Juan Carlos y doña Sofía se merecen más que sobradamente compartir con los ciudadanos españoles la alegría de haber llegado a convertirse en venerables octogenarios.