P.– Ante el comienzo del juicio de los ERE, tienen ustedes a dos ex presidentes de la Junta de Andalucía procesados. ¿Qué espera de ese proceso?

R.– Ya hacía falta que llegáramos a esta situación después de tantos años y de un proceso tan desgastador, tan lamentable. Esperamos que se haga justicia; que se tomen las decisiones judiciales que se tengan que tomar; que dejen a cada uno el papel que le corresponde, que los que se hayan extralimitado, abusado o aprovechado, lo paguen; los que han sido enredados con otra intencionalidad —que no el hacer justicia—, que quede claro su papel; y, desde el punto de vista de los procedimientos que se habilitaron, si no eran los correctos, que se revisen porque se siguen utilizando.

P.– También ha comenzado el juicio al promotor de la pitada del himno en la final de la Copa del Rey del año 2015. ¿Qué piensa sobre el debate en torno a los delitos de ultraje a la bandera e injurias al Rey?

R.– Depende del papel que le demos al Rey. Si al Rey le damos un papel similar al de cualquier otro representante público, es una cuestión; si entendemos que el Rey simboliza al Estado —que es lo que legalmente le corresponde—, trasciende más allá de la figura del Rey, es a su propia representación que es el Estado. Yo creo mucho en la libertad de expresión, pero el respeto no es una cuestión baladí. A algunos les parece un adorno prescindible, pero para mí, el respeto es fundamental en todo. No me gusta la gente que no expresa respeto, incluso las discrepancias se pueden hacer desde el respeto. Y le diré que con más efecto, son más efectivas cuando no se pierde el respeto. Los espectáculos de este estilo lo único que hacen es movilizar los instintos más primarios, yo no soy muy de eso.

P.– Dígame un deseo para el año que entra.

R.– Yo siempre digo que, en el peor de los momentos, esté como estoy. Los que hemos vivido cosas negativas o dificultades siempre nos queda el recuerdo de que pueden volver. Esta sociedad nuestra tiene unos desafíos tremendos y creo también que el destino de todos nos va a permitir solventar nuestros propios problemas. Ésta es una sociedad que llevaba mucho tiempo postergando la solución de los problemas. La rabia, la indignación, está dando paso a la necesidad de soluciones. Hasta ahora ha servido mucho quejarse, ahora hace falta exigir soluciones. El próximo año tenemos que empezar a ver quién está por aportar soluciones o quién está por seguir quejándose.

P.– Pero no veremos una reforma constitucional.

R.– Bueno, bueno, pero si vemos que la convicción en la reforma se extiende, habremos avanzado mucho. Para proceder a una reforma, primero hay que sentar las bases para su necesidad. En eso hemos avanzado mucho. Y, en lo personal, lo que quiero es tener salud y poder seguir teniendo afecto.