Gallardón asegura que “nunca” pactó con González para ocultar las irregularidades del Canal

El expresidente de la Comunidad de Madrid, exministro de Justicia y exalcalde de la capital, Alberto Ruiz Gallardón, ha afirmado que “nunca” pactó con Ignacio González para ocultar las irregularidades que se investigan en el caso Lezo.

Según su testimonio, “no sabía y no participó en la decisión” para comprar la filial colombiana del Canal de Isabel, Inassa, a través de otra sociedad en Panamá. “Asumo que la hubiera comprado y autorizado igual con la información que disponía el Canal”, añadía.

En su declaración, Gallardón ha afirmado que no encuentra “ningún reproche” a la operación de compra del Canal de Isabel II y que el expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, “no apreció nada penalmente relevante” sobre la operación en su declaración ante el juez. “No, rotundamente no, nunca ha habido un pacto y nunca he hablado con González del Canal, desde que dejé la política” afirmaba.

Gallardón ha comparecido este viernes ante la Comisión de investigación sobre corrupción política en la Comunidad de Madrid celebrada este viernes en la Asamblea de Madrid.

Tal y como avanzaba OKDIARIO, está siendo investigado en el caso Lezo por presuntos delitos de malversación y prevaricación en la compra de la filial colombiana del Canal de Isabel II, Inassa, en el año 2001. No obstante, aún no ha sido citado a declarar ante el titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, que investiga las irregularidades en el Canal de Isabel II en el marco del caso Lezo.

La adquisición de la filial colombiana del Canal de Isabel II, Inassa, se acordó en un Consejo de Gobierno presidido por Gallardón por un total de 73 millones de dólares, aproximadamente 83 millones de euros al cambio, con un endeudamiento de 51,1 millones de dólares. Los investigadores consideran que el valor de la empresa apenas alcanzaba el 30% de lo que se pagó por ella y por tanto, el sobreprecio se habría desviado presuntamente en comisiones.

Según Gallardón, el informe jurídico del despacho Garrigues dejaba abiertas tres posibilidades de compra: “Compra directa, compra indirecta o compra indirecta con la extinción de la sociedad”, por la que se optó.

La “mano derecha” de Gallardón

Este viernes también ha comparecido en la comisión de investigación de la Asamblea de Madrid el exconsejero de Hacienda y actual presidente de ADIF, Juan Bravo, que ha asegurado que la compra de Inassa fue “transparente, limpia y correcta”, tras aportar documentación sobre la operación.

El dirigente del PP es investigado por presuntos delitos de “prevaricación y malversación”, los mismos que pesan sobre su entonces jefe, Alberto Ruiz Gallardón. Bravo era responsable de los presupuestos durante la adquisición de Inassa y miembro del Consejo de Administración del Canal de Isabel II y ha destacado que jamás “informó sobre la compra” al propio Gallardón.

“El Consejo de Gobierno autorizó al Canal de Isabel II la creación del Canal Extensia y la adquisición de la filial colombiana Inassa” ha afirmado Bravo que ha añadido que en su etapa de responsable de Hacienda “no hubo un saqueo con el Canal de Isabel II, ni ningún ánimo de ocultación”.

Durante su declaración, Bravo ha señalado que cuando en el Consejo de Administración se analizó la compra de Inassa a través de una sociedad panameña, se pidió un informe al despacho Garrigues, que sólo puso condiciones para efectuar la compra. “El Canal estaba autorizado para realizar operaciones en el extranjero” concluía.