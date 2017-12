Ada Colau se comprometió ante la madre del asesino Rodrigo Lanza a ayudarle a conseguir el permiso de residencia en España para su hijo pese a haber dejado tetrapléjico a un policía de una paliza.

La madre lo cuenta en el Facebook que se creó en su momento para defender la versión de su hijo, que fue condenado a siete años de prisión por aquel delito. Lo narra el 4 de febrero de este año, 2017: “Hoy es otro 4F y ya han pasado once años desde aquella madrugada que nos golpeó con fuerza y nos provocó un dolor que siempre llevaremos con nosotras. Once años se dicen rápido. Y vamos apenas asumiendo el daño de los golpes, que encajamos o no supimos encajar”, así comienza el mensaje firmado por su madre, Mariana Huidobro y por Katu Huidobro.

La madre, que financió, de hecho, el documental ‘Ciutat Morta’ para defender la versión de Rodrigo Lanza, entra en detalles y cuenta los contactos mantenidos con políticos hasta ese momento. Contactos en los que se le prometía ayuda pese a que su hijo contaba con una condena firme por haber dejado tetrapléjico a un policía en el año 2006. Un policía que sigue hoy en da en silla de ruedas y que tuvo que sacar adelante a sus cuatro hijos pese al ataque de Rodrigo.

“Muchas personas creen que nos ha ido bien. Es cierto que Rodrigo ya salió de la cárcel”, aclara la madre, pero “en estos momentos al Rodri le están negando la renovación de su permiso de residencia por ser persona non grata al Estado Español, si no le dan el NIE no podrá seguir viviendo aquí”, detalla su madre.

“Por tener antecedentes penales le ha costado mucho encontrar trabajo y ahora lo tiene gracias al apoyo de sus amigos y amigas más cercanos. Aparte de eso debe pagar una indemnización a la familia del policía herido de un millón ochenta mil euros!”, relata asombrada la madre.

Y empieza a relatar sus contactos con políticos que la recibieron para ayudar a su hijo: “Hemos tratado de que el actual Ayuntamiento de Barcelona se hiciera cargo del montaje realizado por la Guardia Urbana [según su versión la condena a su hijo fue fruto de un montaje], por los políticos del PSC (Partido Socialista Catalán) de entonces Joan Clos, Jordi Hereu, Carles Martí y otros. Que investigaran la ‘atención’ médica en los hospitales por los que pasaron los detenidos del 4F y que son descritas en las denuncias de torturas y explicadas en el libro”.

La madre confiesa que “todo el material para una investigación está a disposición del actual Ayuntamiento”, porque el consistorio de Ada Colau se comprometió a ayudarles. Al ser Colau alcaldesa, puede iniciar todos los trámites de residencia a partir del empadronamiento.

Pero, a partir de ahí, la madre de Lanza detalla cómo, además de comprometerse a ayudar a su hijo pese a la paliza al policía, Ada Colau les dejó en la estacada: “A pesar de haber sido recibidas en varias ocasiones, aún no hemos tenido una respuesta y ningún tipo de reparación frente a los daños que hemos sufrido”.

“Según el Ayuntamiento, no se puede hacer nada al respecto a pesar de que la alcaldesa Ada Colau, en su momento, dijo que esta situación le parecía absurda y que la iba a revisar”, añade.

La madre concluye que “ahora miramos con tristeza la ilusión que teníamos en un bar del Poble Sec cuando la Colau salió elegida, el abrazo a la Silvia, las propuestas que apuntamos en una servilleta entre sonrisas… y nos invade la rabia”.

“Antes nadie movió un dedo. Nadie tampoco lo hace ahora”, añade para terminar “Katu y Mariana Huidobro” con su firma.