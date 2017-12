En las últimas horas ha trascendido el malestar que trasladan agentes de la Guardia Civil por la demora en la repatriación del cadáver del teniente Pablo García Oliva, fallecido en Haití el pasado 3 de diciembre, y cuya muerte por un posible accidente doméstico se dio a conocer 24 horas después. En un mensaje que está circulando en las redes sociales, expresan la indignación de familiares, compañeros y amigos por ese retraso, que comparan (sin citarle) con la rápida repatriación del cuerpo del Fiscal General del Estado, fallecido recientemente en Argentina.

El teniente García Oliva, de 53 años, se encontraba destacado en el país caribeño, donde había participado en una misión especial de la ONU, en concreto la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas (MINUSTAH) que el pasado octubre ponía el punto y final después de trece años. Un operativo en el que participaba la Guardia Civil, como otras fuerzas de seguridad,con el objetivo de ayudar al Gobierno haitiano a consolidar sus instituciones, entre ellas su propia policía.

No encontraban un forense

Destinado en el cuartel de Valdemoro (Madrid), su muerte se habría producido en el transcurso de ese fin de semana, según fuentes de la Dirección de la Guardia Civil , tras sufrir una caída en su casa y golpearse mortalmente en la cabeza.

Diez días después, el cadáver de este agente sigue sin ser devuelto a España, lo que el Instituto Armado explica por dos cuestiones: la tardanza en encontrar un médico forense durante el fin de semana en un país sin medios y que sigue devastado, para la realización de la autopsia. Pero, fundamentalmente, por la lentitud de los trámites burocráticos.

Diez días en una morgue en Haití

En el mensaje que se ha hecho viral en Whatsapp y Facebook, estos agentes denuncian que “hace ya días, que su cuerpo está en una cámara frigorífica sin el calor que se merece por parte de esposa, hijos, amigos y compañeros” y lamentan que no se haya procedido aún a su repatriación, al igual que no saber las razones de ese retraso. “No es un alto cargo de la administración del Estado, tampoco es una persona pública”, señalan en alusión a la rápida actuación del Gobierno para repatriar el cadáver del Fiscal General del Estado, José Manuel Maza, en tan sólo cuatro días.

El escrito concluye planteando estas preguntas: “¿Así es como trata la ONU a sus muertos? ¿Y el Ministro del Interior del Gobierno de España? ¿Y la Guardia Civil? ¿Donde están, más de 30 aňos de servicio para que no podemos dignificar el cuerpo de Pablo? ¿Todos los españoles somos iguales ante la Ley?¿Todos los familiares son iguales en el dolor?”.

Los compañeros del teniente Oliva hacen referencia no sólo a su indignación, sino a la de la familia, que a la pérdida del fallecido añaden la demora de la devolución de sus restos mortales. Una situación que ha obligado al Director de la Guardia Civil a reunirse este miércoles por la tarde con la familia del agente fallecido en Valdemoro, donde residía.