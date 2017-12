El Senado pide reforzar la Alta Inspección para evitar el “adoctrinamiento” de alumnos

El Senado ha respaldado este jueves pedir que el Pacto por la Educación, en el que se trabaja en el Parlamento, refuerce las competencias de la Alta Inspección educativa para que cuente con mecanismos más ágiles para velar por la neutralidad ideológica y se eviten “adoctrinamientos” en los centros educativos.

La moción del PP -solo apoyada por Foro- ha sido duramente criticada por la mayoría de la oposición, que han acusado a los populares de querer invadir competencias autonómicas, de hacer campaña de cara a las elecciones de Cataluña y de atacar a la comunidad educativa, en concreto al profesorado.

Ciudadanos ha presentado una enmienda de adición -rechazada por el PP- con la que abogaba por una Alta Inspección independiente que dotara de medios a la Fiscalía para perseguir delitos de odio hacia menores en los centros o que los denunciantes del adoctrinamiento disfruten de la protección adecuada.

El diputado del PP Juan Soler ha asegurado que la iniciativa aprobada no va dirigida solo hacia las acciones que han podido ocurrir en Cataluña, sino en otras comunidades como la valenciana. Además, según Soler, la moción busca que los alumnos “no sean perseguidos por la profesión de sus padres, no sean adoctrinados y no se les insuflen leyendas como la de ‘los países catalanes'”.

El también senador popular Antonio Galván ha defendido la moción con el objetivo de que se vele por el desarrollo de la normativa básica educativa en las comunidades de acuerdo a la normativa estatal.

Galván ha asegurado que “el margen de confianza” que suponen las concesiones competenciales “ha sido traicionado por algunos de los ejecutivos de ciertas regiones de España”, que han permitido y alentado “acciones en todo punto inadmisibles” al transgredir principios constitucionales y fomentando adoctrinamientos.

Todos estos argumentos han sido rechazados por buena parte de la oposición, que ha recordado que tanto PP como Ciudadanos presentaron recientemente en el Congreso sendas iniciativas similares a la defendida hoy por los populares, y que fueron rechazadas.