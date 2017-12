El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha visitado la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde se ha reunido con líderes de la oposición venezolana, los distinguidos con el Premio Sájarov 2017 a la Libertad de Conciencia. Durante su paso por el hemiciclo, ha concedido una entrevista exclusiva a la Revista Zeta y OKDIARIO, en la que habla sobre la importancia de que los opositores democráticos a la tiranía de Nicolás Maduro estén siendo reconocidos por la sede parlamentaria del continente líder en Derechos Humanos.

Rivera ha destacado las razones por las que la oposición venezolana está siendo reconocida en Estrasburgo. “Me parece justo darles este premio. De hecho, Ciudadanos y el Grupo Liberal (ALDE) impulsaron esto pactando con Socialistas y Conservadores, porque una de las principales necesidades es darle visibilidad al problema, es decir, exponer al mundo la violación de Derechos Humanos, la falta de ayuda humanitaria, la falta de respeto a la Constitución venezolana y, en definitiva, la Democracia”.

Rivera recuerda que “Europa es el refugio de los DDHH, aquí sufrimos dos guerras mundiales y se construyó Europa para generar la Paz y la Libertad, por tanto es importante que en esta casa se reconozca esta lucha porque es la institución que representa a todos los europeos”, expresa.

Asímismo, el líder del partido naranja, que se reunió con Lepoldo López Gil —padre del preso político condenado a 14 años de reclusión, que ahora cumple en su casa en Caracas—, asegura que el premio llega en “un buen momento” para la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, así como para recordarle a la oposición la importancia de la Unidad.

“Este es un reconocimiento explícito de la lucha democrática de la oposición venezolana y llega precisamente en un momento en el que Maduro ha querido cerrar la Asamblea Nacional, sigue teniendo 300 presos políticos y en el que quiere ilegalizar a los partidos que no convergen con su ideología. Por lo tanto, creo que este momento tan difícil para la oposición venezolana, también tiene que servir para una reflexión”.

Y es que Rivera recuerda que “la oposición venezolana cuando está unida, gana y cuando cae en la trampa de Maduro, en los diálogos trampa, en las ofertas, en los intentos de apaño del Gobierno de Maduro, pierde. Este premio es para toda la oposición venezolana, ni para un partido, ni para otro, ni para un líder ni para otro y ése es también un mensaje interno para Venezuela: cuando están juntos, ganan, por lo tanto, en un futuro, si hay elecciones presidenciales, es fundamental que se recupere la unidad, que no se caiga en el diálogo trampa y que se luche por una victoria democrática en la que estaremos todos encantados de colaborar”, dijo Rivera desde la sede francesa del Parlamento Europeo.

En clave catalana

Rivera ha asistido a apoyar este reconocimiento a los venezolanos, en medio de una de las campañas electorales más definitorias de la historia de Cataluña, después de que el ex presidente Carles Puigdemont decretara la independencia unilateral de la Comunidad Autónoma española y el Gobierno, con la venia del Senado, aprobara la aplicación del artículo 155 de la Constitución, y convocase elecciones para el próximo 21 de diciembre.

“En Cataluña llevamos 40 años en los que siempre han gobernado los nacionalistas, primero en la fórmula habitual que era Convergencia, que gobernó 23 años, pero luego el Partido Socialista tuvo la oportunidad de gobernar y cambiar, pero le entregó el gobierno a Esquerra Republicana y gobernó con ellos. Esquerra es todavía más radical que Convergència, y por lo tanto los catalanes no sólo no vimos un cambio, sino que vimos cómo se agravaba la situación con respecto a las políticas públicas y comenzó, en definitiva, la construcción del camino que hemos recorrido”, aseguró.

“Lo que propone Ciudadanos es no caer en el error del Partido Socialista, sino construir un Gobierno constitucionalista, con el Partido Socialista, el Partido Popular y, si hiciera falta, la abstención del grupo homologable con Podemos. Pero no vamos a gobernar con Podemos, porque somos incompatibles en términos ideológicos, en defensa del modelo de país y de la Constitución, pero sí es posible que nos permitan gobernar, es decir, Podemos va a tener que elegir entre apoyar la independencia y un referéndum de independencia otra vez, o permitir que gobierne la lista más votada, que puede ser Ciudadanos. Entonces, nosotros no tenemos idea de configurar un Gobierno con Podemos porque somos distintos en materia política, económica, de Derechos Humanos, pero sí que es posible que, si hace falta, nos dejen Gobernar, que no lo impidan, por lo tanto el objetivo para esta Campaña de Ciudadanos es quedar delante del resto de partidos, ganar las elecciones y buscar apoyos en los socialistas y los conservadores para poder encabezar un proyecto de cambio”, finalizó el diputado catalán y presidente de Ciudadanos.