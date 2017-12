El PSOE homenajea a su fundador, Pablo Iglesias Posse, en el 92 aniversario de su muerte

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha homenajeado este sábado la figura de Pablo Iglesias Posse, en el 92 aniversario de su muerte, de quien ha dicho fue un “gran modernizador”, como lo es el partido en estos momentos, “poniéndose al día, de acuerdo a las exigencias de la gente”.

En el cementerio civil de Madrid y en el tradicional homenaje que PSOE y UGT hacen a su fundador, Ábalos ha pedido al PSOE que “no se acompleje nunca de su obra” porque “lo que hacemos, lo hacemos en función de nuestras circunstancias”.

Ábalos ha asegurado que el PSOE es el único partido que se puede reunir para homenajear a su fundador y se ha preguntado si acaso el PP se reúne “a evocar la figura de Manuel Fraga Iribarne o de cualquier otro”.

“¿A quién evoca la derecha?” se ha preguntado el responsable socialista y aquí ha insistido en que “a algunos hasta les da vergüenza”.

Y sobre los partidos “nuevos”, en referencia a Ciudadanos o Podemos, Ábalos ha sostenido que “andan con demasiado lío como para homenajear a alguien”. El responsable socialista ha insistido en reivindicar no sólo su figura si no también su política y ha exigido, una vez más, la derogación de la reforma laboral y la lucha por unos salarios justos.

Además, ha subrayado que hoy “las causas de los trabajadores no admiten particularidades territoriales en ningún lugar de España”.

Por su parte, el secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, también ha valorado la figura de Iglesias como un hombre de “convicciones firmes, vigentes hoy en día” y ha abogado por reconquistar los gobiernos municipales y, por supuesto, el Gobierno de España “desde la firmeza que nos ha enseñado Pablo Iglesias“.

Mientras, el portavoz socialista en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, ha llamado a “guardar la memoria” del fundador del PSOE cuyo proyecto fue “decisivo para el país” y debe ser “referencia” del compromiso social por la transformación de la sociedad, que sigue siendo “tan necesario”.