El coordinador general del Partido Popular, Fernando Martínez-Maíllo, ha dedicado este fin de semana a lo mismo que el común de los mortales y se le ha podido ver comprando decoración navideña en un establecimiento de Leroy Merlin a las afueras de Madrid. Como uno más, se le ha podido ver este fin de semana eligiendo los adornos para su hogar.

Hay una tradición no escrita por la que el belén, el árbol y el resto de imprescindibles de las fechas que llegan se colocan en el puente de la Constitución y la Inmaculada. No se sabe si es la opción elegida por Martínez-Maíllo, que en todo caso no abandona su tarea y con poco tiempo libre, menos cuando se ha conmemorado el aniversario de una Carta Magna que han intentado incendiar los golpistas y cuando apenas en dos semanas hay unas trascendentales elecciones en Cataluña en las que el PP es clave para tumbar al independentismo.