P.- Los comunes, ¿qué son?

R.- Los comunes tienen un problema: sus dirigentes son mayoritariamente independentistas -la número dos de la lista ha dicho públicamente que ella es independentista, o la señora Colau ha votado a favor de la independencia, ha ido a las manifestaciones independentistas, etcétera-, pero sus votantes no son mayoritariamente independentistas. Por tanto, ahí tienen una disyuntiva. Entonces, si no les necesitáramos sería fantástico, si sumáramos las fuerzas netamente constitucionalistas sería idóneo. Ahora, si les necesitamos con una abstención (porque ya no estoy hablando ni de que se metan en el gobierno, sino simplemente de que con una abstención), podrían acabar con el ‘procés’, no alagarlo, y priorizar las políticas sociales. Entonces, yo les propondré, si llega ese caso, un pacto para priorizar las políticas sociales y coger todo el dinero que se están gastando en independencia (en el ‘procés’, en las estructuras de Estado) y meterlo en Dependencia, en Educación y en Sanidad. A ver qué me dicen los comunes, a ver si me dicen que no.

P.- A cambio de la abstención…

R.- A cambio de una abstención. A ver si me dicen que no, que quieren alargar el ‘procés’ y que quieren dejar que en Cataluña se sigan destinando centenares de millones de euros al ‘procés’.

P.- ¿Usted de dónde creen que van a estar más cerca, de la abstención o de votar a favor de ese bloque independentista?

R.- Yo creo que cuantos menos votos tengan menos tentaciones van a tener de seguir con el ‘procés’ porque verán en las urnas que esa indefinición les penaliza. Yo lo único que digo es que estamos en unas elecciones claves para la historia de Cataluña y para la historia de España. Hay partidos que somos nítidos, claros, no hay matices en lo que vamos a hacer, no engañamos; y hay partidos que los vas a votar sin saber exactamente dónde va a acabar tu voto.

P.- ¿De dónde le están viniendo a Ciudadanos sus votos?

R.- A nosotros nos vienen de gente de la abstención, porque no olvidemos que la población que se ha abstenido tradicionalmente en Cataluña es población a favor de seguir dentro de España y de seguir dentro de Europa. Por tanto, nos viene mucha gente de la abstención, mucha gente del Partido Popular, mucha gente del Partido Socialista y muchísima gente de Podemos, que votó a Podemos en las generales pero que no es independentista. Por tanto, el voto central, el voto transversal, la lista unitaria de los que queremos seguir dentro de España y de la Unión Europea, es Ciudadanos. Porque nos viene voto de diferentes ideologías, de diferentes partidos, porque somos el voto central ganador ante la pesadilla del ‘procés’ y de que se alargue cuatro años.

P.- Hay gente que dice, desde el gobierno, que el ‘procés’ ha muerto.

R.- No, el ‘procés’ ha muerto si ganamos el 21 de diciembre. Si no ganamos el 21 de diciembre, el ‘procés’ se alarga cuatro años más y se cargan definitivamente Cataluña. La economía de Cataluña, el nombre de Cataluña en el mundo, las familias catalanas, la sociedad catalana. Por tanto, el ‘procés’ no ha acabado, el ‘procés’ acabará si ganamos en las urnas el 21 y si nos ponemos de acuerdo para gobernar desde el sentido común, la seriedad y el respeto a todas las ideologías en Cataluña.