P.- Ha habido noticias esta semana importantes para el bloque independentista. El juez Llarena ha decidido finiquitar la euroorden de detención y entrega del señor Puigdemont. Ya sé que no va a valorar la decisión de un tribunal de justicia, pero sí quiero saber cómo ve las consecuencias políticas de eso, qué impacto va a tener en la campaña. Además, a la investidura sí tiene que venir si quiere tomar posesión.

R.- Yo es que aspiro a que no sea presidente y que el problema no sea si va a venir o no a su investidura, sino si viene a la nuestra o no. El problema es que podemos ganar el 21 de diciembre, salgamos a ganar. Es lo que no han hecho nunca ni el PP ni el PSOE. Han salido siempre a perder y a pactar con los nacionalistas. Y a copiarles los argumentos. Yo voy a salir a rebatir intelectualmente al nacionalismo y a ganarle en las urnas. Y si conseguimos eso, no nos va a importar si el señor Puigdemont viene o no, porque no va a ser su investidura. Pero el problema es que en Cataluña, el PP y el PSOE han salido siempre a copiar las tesis nacionalistas y a pactar con los partidos nacionalistas, y a hacer tripartitos como ha hecho Iceta dándoles la Educación. Por primera vez, tenemos la opción realista de ganar al nacionalismo en las urnas y no nos tenemos que preocupar tanto de lo que haga el señor Puigdemont, preocupémonos de lo que hacemos nosotros, de si realmente vamos a ponernos de acuerdo, de si realmente podemos ganar en las urnas, si podemos motivar a la gente, ilusionarla para que el día 21 salga a acabar con esta pesadilla. Si hacemos esto nos dará igual lo que haga el señor Puigdemont.

P.- Y que el señor Junqueras y los ‘Jordis’ sigan en prisión, también decidido por el Tribunal Supremo, ¿qué consecuencias tiene también para estas elecciones?

R.- Insisto, nosotros respetamos todas las decisiones judiciales, y habríamos respetado las decisiones en otro sentido. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es explicar que el ‘procés’ no puede alargarse. Los mismos, si vuelven a gobernar, van a hacer lo mismo. A mí no me convencen cuando dicen una cosa delante del juez, pero luego se van a Catalunya Radio y dicen otra cosa diferente. Es decir, estos señores son los mismos y no se han vuelto constitucionalistas, ni respetuosos con la legalidad y con todos los catalanes en estos meses. Estos señores, si vuelven a gobernar, van a volver a hacer lo mismo. Por tanto, vamos a ganarles en las urnas, vamos a ofrecerles un proyecto mejor a los catalanes, vamos a ponernos de acuerdo. Por eso digo al PP y al PSC que se dejen de atacar a Ciudadanos, que ahora no estamos en esto. Estamos para ver si frenamos el ‘procés’ de una vez e iniciamos una nueva etapa política de sentido común y de prosperidad económica en nuestra tierra.

P.- Las dos fuerzas que, en las encuestas, tienen más apoyos son Esquerra Republicana -es verdad que está avanzando Junts per Catalunya- y ustedes. Y el otro día tuvieron un debate las dos candidatas, ¿cómo se sintió en ese debate en La Sexta? ¿Qué opinión tiene de Marta Rovira?

R.- Yo no la conozco mucho personalmente, no he tenido mucha relación personal con ella, pero me parece que encarna lo que representa Esquerra: rechazo al resto de España, odio al resto de España y obsesión con dejar de ser españoles. Les da igual recortar en Sanidad para abrir más embajadas, les da igual que seamos campeones de barracones de toda España, pero seamos los que más nos gastamos en televisiones publicas de toda España. Es decir, es la esencia del nacionalismo. Pero creo que hay que ganarles en las urnas.

P.- Le debió salir a usted bien el debate porque han buscado otro candidato para este tipo de citas.

R.- Bueno, lo desconozco. La verdad es que no me meto en cómo se organizan ellos con sus candidatos y sus debates.

P.- Ya, pero lo debieron ver mal si tienen que buscar a otro. Es llamativo que no presenten a los debates a la “candidata”, a su número 2 por Barcelona. ¿no?

R.- Bueno es que no es la candidata. El candidato número 1 es Oriol Junqueras. Yo soy la única mujer candidata en estas elecciones, de nuevo. Yo soy la única mujer que se presenta para ser presidenta de la Generalitat de Cataluña. Ya lo fui las anteriores elecciones. Y eso también le reconozco que me parece que debemos cambiarlo de una vez. Yo esta semana fui a un debate en el que éramos siete, si no recuerdo mal, y yo era la única mujer. A mí me preocupa la desigualdad entre hombres y mujeres. Hay gente, en los partidos nacionalistas, que están pensando en 1714. Bueno, pues a mí me preocupa, las mujeres que nacen ahora, qué va a ser de su igualdad, qué va a ser de sus derechos, si van a cobrar lo mismo que los hombres, si vamos a tener las mismas oportunidades.

P.- La Generalitat es un reto para las mujeres, como la Presidencia del Gobierno. A lo mejor usted se anima algún día a dar el salto.

R.- Yo, de momento, tengo aquí una responsabilidad bastante grande, de hecho, no ha habido una mujer como presidenta de la Generalitat de Cataluña. Hay otros gobiernos autonómicos que sí, pero la presidencia de la Generalitat de Cataluña no la ha tenido (una mujer). Y para mí es un reto. Es un reto múltiple, por la situación en la que estamos, por lo necesario que es un cambio. El poder dar más visibilidad a las mujeres en puestos de responsabilidad reconozco que es una motivación extra. Al final, lo que cuenta es que en un debate electoral de candidatos haya mujeres defendiendo proyectos, haya personas mujeres preparadas para ser presidentas de la Generalitat. Y por eso yo, con mucho respeto a lo que hagan los demás, sí que es verdad que me voy a ver en muchos debates como única mujer otra vez.

P.- Esta semana celebramos el 39º aniversario de la Constitución y, a juzgar por las declaraciones, no parece que vaya a haber reforma en esta legislatura…

R.- La reforma constitucional no se hace en un cuarto de hora, requiere consensos y requiere de acuerdos, pero también requiere predisposición. Nosotros tenemos la predisposición a impulsar esa reforma constitucional como llevamos haciendo años, obviamente, con responsabilidad. Ser reformista no significa ser un insensato, nosotros somos reformistas, pero somos sensatos y sabemos lo que significa una reforma constitucional. Yo creo que puede haber acuerdo si nos centramos en lo que nos une, es decir, si el señor Sánchez quiere reformar la constitución para contentar al señor Junqueras, ya le digo yo que no se esfuerce. Nada de lo que se pueda poner en una Constitución española va a contentar a Junqueras.

P.- Bueno, en esa línea se vino a manifestar Rajoy. Con el tema catalán encima de la mesa, es difícil abordar una reforma así.

R.- Los problemas en Cataluña tienen que ser un aliciente para las reformas, no pueden anclarnos en el inmovilismo. Si hemos llegado aquí es precisamente por el inmovilismo del PP y del PSOE que ahora parece que no han gobernado nunca. Yo me sorprendo mucho con las declaraciones del PSOE… ahora son los más reformistas, ¡pero si habéis gobernado más años que ningún otro partido político y no habéis hecho nada! Bueno, bienvenidos a las reformas y al cambio. Ahora bien, hay que hacerlo bien y de forma consensuada, con seriedad y responsabilidad. La reforma constitucional no es ninguna tontería. Nosotros queremos hacerla. ¿Qué queremos hacer? Hacer una aclaración de competencias, el marco competencial, algo que no se hizo en su día. Al final, ha sido el Tribunal Constitucional el que lo ha ido aclarando en cada momento. También hay que reformar el Senado. Necesitamos una cámara de representación territorial y no un cementerio de elefantes. Necesitamos también el sistema de financiación de todas las comunidades autónomas. Yo, si algún día soy presidenta de Cataluña, defenderé una mejor financiación. ¿Repetir el cuponazo? No, un mejor sistema de financiación para las comunidades autónomas, un modelo federal.

P.- ¿Y el cupo para todas las comunidades como ha propuesto el señor Urkullu?

R.- Eso es imposible, es impagable. Como han visto que les han destapado el teatro… Claro, como antes Ciudadanos no estaba en el Congreso para llevar la voz de todos los catalanes y el resto de españoles que no estamos de acuerdo con eso, ahora están en un momento que no saben qué decir. Lo que se debatió el otro día no es la existencia, o no, del concierto económico, eso es constitucional. Lo que se debatió fue la estimación del cupo porque no respondía a ningún criterio técnico, sólo fue un acuerdo en un cuarto oscuro entre Montoro y Urkullu.

P.- ¿Qué proponen ustedes en materia de financiación?

R.- A mí me gustan los modelos federales, como el alemán, que financia servicios, que es transparente, que es justo, un modelo que garantice la solidaridad, pero garantizando que se cubren los servicios en las comunidades que aportan y que se basa en criterios técnicos y no políticos. Si solo atendemos a criterios políticos, va a ser una guerra entre comunidades autónomas. Por tanto, si nos basamos en criterios técnicos, si nos basamos en pagar servicios, de una manera transparente y justa, podemos tener un buen modelo de financiación. La reforma de la financiación es urgente, es una de las más urgentes en España.

P.- Para terminar, ¿cuál sería su primera medida si lograse la presidencia de la Generalitat?

R.- Tengo varias medidas urgentes. La primera es hacer un pacto de priorización de las políticas sociales. Eso significa ver todo lo que se han gastado en el procés -en estructuras de Estado y en chiringuitos políticos para la independencia- y destinarlo urgentemente a políticas sociales y económicas. De hecho, planteamos una auditoría independiente porque no se sabe exactamente ni cuánto es. La segunda cosa será un plan de choque para el retorno de empresas, todas esas empresas que se han ido tienen que volver cuanto antes. Cuanto más tiempo pasen fuera, más difícil será que vuelvan. La tercera cosa urgente es una reunión con Mariano Rajoy para plantearle reformas que yo creo que hacen falta poner en marcha: financiación, corredor mediterráneo, etc. Luego hay muchísimas más propuestas, tenemos todo un programa extenso, por ejemplo, la lucha contra la corrupción. Pero esas tres son urgentísimas.