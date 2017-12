“Que Juan Carlos Monedero no se desmarque dede la dictadura casi africana de Venezuela”

Cake Minuesa entrevista en Madrid a Chato Guédez, secretario general de La Causa R, que le cuenta de forma rápida y sencilla cómo están las cosas en Venezuela. En primer lugar, explica la forma en que se ha puesto fin a todos los procesos electorales, sea cual sea su alcance, desde que la oposición se hizo con la mayoría en la Asamblea Nacional.

No se celebran todos aquellos procesos que no estén dirigidos por el régimen con un fin concreto para Nicolás Maduro, razón por la que no se realizó por ejemplo el referéndum revocatorio tan ansiado por todos aquellos que desean la democracia.

Dirigentes con champán y prostitutas

Guédez narra también la estructura de un poder liderado por militares con una cúpula que incluso podemos ver en los vídeos brindando con champán en piscinas junto a prostituta, o cómo los amigos de la dictadura consiguen un dólar a 10 bolívares, cuando en el mercado normal el cambio es a 100.000. Unas estampas que contrastan con las colas y la escasez en los supermercados o con los pasillos de los centros sanitarios.

Una situación muy triste amparada e incluso motivada por aliados internacionales que, sin ir más lejos, aquí en España –Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero, entre otros-, se venden como los poseedores de la solución para los grandes males, los mismos que cobran a precio de oro sus asesorías con el dinero que se niega a los pensionistas desde hace dos años o para la compra de medicinas.

Guédez denuncia que la “falsa izquierda” que gobierna ha generado la mayor situación de desigualdad que se recuerda. “Por supuesto que la corrupción campea”, añade el dirigente, que tiene unas palabras para Iglesias sobre la realidad de la nación tras ser preguntado por su negativa a que Europa impusiera sanciones a Maduro. “Es un drama colectivo, una tragedia”, lamenta y concluye el opositor.