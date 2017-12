El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha defendido que su partido tenga la intención de apoyar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 a pesar de que estos incluyan la cuantía del Cupo vasco para el periodo 2017-2021, un cálculo que la formación naranja ha criticado duramente.

“Los presupuestos no son de Mariano Rajoy, son de España”, ha argumentado en una entrevista en Cadena SER, en la que Rivera ha desvinculado el apoyo a las cuentas de 2018 al rechazo de su partido al Cupo vasco. Para él, ambas cuestiones “no tienen nada que ver”.

“Yo no voy a jugar con la bajada de impuestos a los mileuristas, ni con el permiso de paternidad de muchos padres que están esperando, ni con la equiparación de los sueldos de los policías (…)”, ha esgrimido, reivindicando las medidas aprobadas por el Gobierno de Mariano Rajoy contempladas en el pacto de investidura y que se han incluido en el preacuerdo entre PP y Cs de los presupuestos.

“Cs no es un partido oportunista”

En opinión de Rivera, “el gran error de las premisas antiguas” de muchos partidos es pensar que hay que “bloquear ya de por sí” los PGE que presentan otras fuerzas políticas. Así, ha apuntado hacia la necesidad de un pacto de “tres y cuatro partidos” para sacar adelante las cuentas de España ante la “pluralidad” del Congreso.

Con estos argumentos Rivera ha negado que Ciudadanos sea un partido “oportunista”, al mismo tiempo que ha destacado que la formación naranja lleva “11 años” defendiendo la “solidaridad” entre territorios. Rivera, que ha apuntado que Ciudadanos “no puede” eliminar el Concierto económico vasco porque no cuenta con los 235 diputados necesarios para modificar la Constitución, ha recalcado no obstante que su propuesta no es tanto para quitarlo sino para “calcular bien” el Cupo vasco.

Además, el líder de Ciudadanos ha recalcado que en el pacto de investidura entre Ciudadanos y el PP incluye la revisión del modelo de financiación autonómica. De hecho, ha hecho hincapié en que por este motivo hay un grupo de expertos “en marcha” y trabajando en la reforma del sistema de financiación, aunque Rivera cree que el PP y el PSOE “se saltan” las recomendaciones que estos expertos han hecho sobre el Cupo vasco.