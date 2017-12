Los golpistas y sus bufones, los proetarras y el PNV pasan del homenaje a la Constitución en el Congreso

El Congreso de los Diputados ha acogido este miércoles, 6 de diciembre, el acto central del 39 aniversario de la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978, una ceremonia en la que, como cada año, se han dado cita representantes del Gobierno, del Poder Judicial y de distintas instituciones, así como de los principales partidos nacionales.

Las ‘clásicas’ ausencias han venido de la mano de ERC, el PDeCAT, el PNV y EH Bildu. Desde ERC, su diputada Ester Capella ha justificado la ausencia de su partido en el acto apuntando que si bien “respetan las normas fundamentales de cualquier Estado”, no comparten la forma en la que la Constitución española es “interpretada y aplicada”.

No es nuevo no ver a Joan Tardà o Gabriel Rufián, que pese a gozar ya en su imaginación de una “república catalana”, siguen sin renunciar a la integridad de salario como parlamentarios nacionales del “Estado opresor” que, no se cansan de decir, “agrede” a los catalanes y limita los más fundamentales Derechos Humanos.

Este 6 de diciembre coincide con la campaña catalana tras el mayor ataque a la democracia y a la propia Carta Magna desde el 23-F, con el cabecilla de todo, Carles Puigdemont, fugado en Bruselas.

Como se ha podido ver tras la aplicación del artículo 155 y en los actos de homenaje a la ley suprema de España, el texto tiene vigencia y vigor para frenar los golpes, y la democracia es tal que que los representantes de las fuerzas que trataron de romper el país en dos estaban invitadas a participar en la celebración de hoy. Por descontado, no han estado a la altura.