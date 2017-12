Noticias de hoy en España, martes, 5 de diciembre de 2017

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del martes, 5 de diciembre de 2017. Conoce todas las noticias de última hora.

La nueva ventana de oportunidad para que el ex vicepresidente Oriol Junqueras, el ex consejero de Interior Joaquim Forn y los presidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, puedan salir de la cárcel no volverá a abrirse hasta la constitución del Parlamento catalán.

La Guardia Civil dispone ya de información que demuestra que parte de los gastos del referéndum ilegal se camuflaron bajo partidas del Departamento de Bienestar de la Generalitat.

La documentación en poder de la Guardia Civil demuestra que los separatistas previeron desde el primer momento los obstáculos que les ha puesto el Gobierno en su golpe secesionista y se prepararon para sortear lo que denominaron como “asfixia económica y judicial”.

El Gobierno foral de Navarra que dirigen los proetarras de Geroa Bai, EH Bildu y Podemos prepara un nuevo paso en la progresiva eliminación del idioma y simbología españoles en una comunidad que, como ha reconocido su presidenta, la nacionalista Uxue Barkos (Geroa Bai-PNV) ‘no es nacionalista’ .

Jaume Roures, el magnate de la comunicación, ha sellado un pacto de no agresión con su socio Gerard Romy, para que no declare contra él en el proceso que se sigue contra Mediapro en los tribunales de Nueva York y Zurich en el conocido como caso FIFA.