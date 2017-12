Carmena se borra a última hora del homenaje a la Constitución de Cifuentes de este martes

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, finalmente no acudirá a la recepción en la sede de la Comunidad de Madrid a propósito del día de la Constitución . Un evento que presidirán la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, y la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.

Se trata de una ausencia que se produce después de que la semana pasada en el Pleno municipal Carmena se abstuviera con sus ediles de apoyar explícitamente la Carta Magna y el Estado de Derecho y de negar que haya presos políticos en Cataluña. Era una proposición impulsada por el Partido Popular. Tras abstenerse, la exjueza matizó que el sentido de su voto era porque desde el grupo municipal de Ahora Madrid piensan que esa moción “no aporta nada a la mejora de Madrid y de Cataluña”, una posición de voto que repetirán en mociones similares ya que no sirven para “rebajar la tensión en Cataluña”. “Los exconsejeros no son presos políticos, otra cosa es que las medidas de represión no sean las adecuadas para resolver el conflicto sino que hay que escuchar”, trató de argumentar.