La Policía de Londres concede su máxima distinción al ‘Héroe del Monopatín’ Ignacio Echeverría

La Policía de Londres ha concedido este lunes su máxima distinción a Ignacio Echeverría, el español que fue asesinado el 3 de junio en el atentado yihadista en el puente de Londres, en una ceremonia celebrada en el histórico edificio del Guildhall.

Se trata de la primera ceremonia que reconoce el valor y el trabajo de todos aquellos que respondieron a los últimos atentados en la capital de Reino Unido, tanto el 3 de junio como el del puente de Westminster el 22 de marzo y el ocurrido en Finsbury Park el 19 de junio.

Commissioner Cressida Dick “Many of you being honoured today don’t see yourselves as heroes, such is your commitment & self-depreciation. But you are, & those closest to you know it, & their pride in you is boundless, as is ours. You are all the best of #London” #WeWorkWithHeroes pic.twitter.com/CQwlrEXmVv

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) December 4, 2017