Alfonso Guerra confía en que a partir de ahora “otros se lo piensen” antes de dar un golpe

El ex presidente del Gobierno Alfonso Guerra ha dicho confiar en que las decisiones judiciales como la permanencia en prisión del candidato de ERC en las elecciones catalanas, Oriol Junqueras, sirvan para que “otros se lo piensen antes de cometer actos ilegales de tal gravedad”.

En declaraciones a los medios antes de participar en Sevilla en el acto homenaje a la Constitución en el que se hará entrega de los XIII Premios Plaza de España, Guerra ha indicado que en Cataluña hubo una declaración unilateral de independencia, “lo que supone un golpe de Estado”.

“Y cuando se comete un golpe de Estado, los que lo cometen tienen que saber que gratis no puede ser y que tendrán que pagarlo, no sé si provisionalmente como ahora, o después del juicio, sin duda”, ha afirmado el ex dirigente socialista.

Asimismo, ha dicho esperar que en las próximas elecciones del 21 de diciembre “consigan más apoyos los que defienden la Constitución que los que están en contra y que se pueda volver a una vida dentro de la convivencia política y democrática”.