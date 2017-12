Andrea Levy: “Le diría a los socialistas y a Iceta que dejen de coquetear con el independentismo”

En el año 2004, tras dos legislaturas al frente del gobierno, el Partido Popular perdía las elecciones generales frente a la candidatura socialista encabezada por el ex presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. Ese mismo año, Andrea Levy se afiliaba al Partido Popular. Durante más de diez años compaginó la abogacía con su actividad en el partido, pero no fue hasta el año 2015 (cuando Rajoy decidía, muy tímidamente, incorporar nuevos aires a la estructura de dirección de los populares) cuando dio el salto a la política nacional tras ser nombrada vicesecretaria de Estudios y Programas del Partido Popular. En las próximas elecciones del 21 de diciembre en Cataluña, se presenta como número 2 por Barcelona. Cuando restan menos de tres semanas para la cita electoral, Levy charla con OKDIARIO sobre las expectativas de los populares en unos comicios clave para España.

P.- Llevamos dos días en los que se han producido una serie de anuncios sobre los que quiero conocer sus impresiones. El primero ha sido Pablo Iglesias, que se ha descolgado anunciando un recurso contra el artículo 155 ante el Tribunal Constitucional. ¿Qué le parece?

R.- Bueno, habría que preguntarle a Podemos en qué están porque, claro, lo que vemos de la señora Colau es que suspira por los independentistas. Porque dice ella, “ni una cosa, ni la otra. Ni la ley ni los que están en la ilegalidad”, poniéndolos al mismo nivel. Pero, claro, cuando tiene que decidir, por ejemplo, entre gobernar los intereses de la ciudad de Barcelona o estar con los independentistas, se pone al lado de los independentistas. Ese intento de buscar el norte o tener una posición sólida los lleva a cometer este tipo de ocurrencias. Si algo ha garantizado la normalidad en Cataluña ha sido la aplicación del artículo 155 que cesó al gobierno que estaba llevando a Cataluña a una situación de caos y a convocar elecciones. Por lo tanto, el señor Pablo Iglesias debería entender que las cosas que se hacen con la Constitución y con la ley (y que han servido para devolver la normalidad a Cataluña), pues hombre, no son para tener este tipo de ocurrencias y llevarlas al Constitucional.

P.- También el señor Iceta se ha animado en las últimas horas, realizando propuestas que han llamado la atención. La primera ha sido una condonación de deuda a Cataluña. Es cierto que después ha matizado y ha dicho que se aplicaría a todas las Comunidades Autónomas, que no se refería sólo a Cataluña. Y, luego, la creación de una Hacienda propia para Cataluña, que ha justificado como un consorcio.

R.- A algunos la campaña se les va hacer muy larga. Cuando uno no tiene las ideas demasiado claras y cuando uno no sabe muy bien hacia dónde quiere ir, pues claro, tira de ocurrencias y, al final, tiene que desdecirse de lo que ha dicho. Es muy importante la claridad antes del día 21 de diciembre, pero, sobre todo, no defraudar después del 21 de diciembre. Y yo le digo al señor Iceta que tiene la responsabilidad de no defraudar después del 21 de diciembre. Y eso pasa, desde luego, por tener las ideas claras. No estamos ahora para esa clase de ocurrencias. Yo creo que todos entendemos que las Comunidades lo que tienen que hacer es buena gestión y tener saneadas sus finanzas públicas. Todos hemos hecho muchísimo esfuerzo. El Gobierno de España ha hecho mucho esfuerzo en esa asistencia a la Generalitat de Cataluña, y ahora inventarse condonaciones de deuda y seguir con el sistema de desigualdades no creo que sea lo más mejor en esta situación.

P.- Y lo de la creación de una Hacienda propia, ¿qué le parece?

R.- Lo que hay que hacer es revisar el modelo de financiación autonómica. Lo que hay que hacer es ir a esa comisión (cosa que Puigdemont no hizo) e intentar entre todos conseguir un sistema que sea, aparte de eficaz, aparte de asegurar la viabilidad de los servicios públicos, sostenible en el tiempo. Porque lo que hemos visto es que los sistemas de financiación, a la que hay una bajada de ingresos, también repercute en los gatos. Tendríamos que asegurar que pueda haber una continuidad en las prestaciones que dan las Administraciones que no se viera tan perjudicada por los vaivenes económicos.

P.- Pero además de la financiación hay otra cosa que es la creación de lo que ellos llaman una estructura de Estado.

R.- Yo creo que porque intenta contentar a los nacionalistas. No hemos de olvidar de dónde viene el PSC, intenta ser el último refugio de los nacionalistas en Cataluña. Por lo tanto, yo le diría que no tenga tantas ocurrencias, que lo más importante a partir del día 21 de diciembre es que encontremos, entre todos, soluciones que den tranquilidad a los catalanes y que, desde luego, podamos pasar página.

P.- Bueno, al señor Iceta las encuestas no le van mal, parece que moviliza mucha abstención. Si se confirman los sondeos, ¿qué cree que va a hacer el PSC en ese escenario? ¿Está más cerca del constitucionalismo o de un tripartito con Esquerra y los Comunes?

R.- Pues que no se puede ser presidente en estos momentos excepcionales a cualquier precio. Y por eso es importante el Partido Popular, nuestros votos no van a hacer, por carambola, presidente a ningún líder independentista. Y eso es lo que debería asegurar también Miquel Iceta que, para lograr ser presidente, no incluya en su proyecto de gobierno a ningún independentista. El cambio que necesita Cataluña pasa por que los que han sido parte del problema no estén en la situación de futuro. Y desde luego, si repetimos personas y modelos de proyectos políticos del pasado, estaremos en las mismas. El tripartito, al final, fue en cierta manera la primera puerta que se abrió a todo ese discurso identitario, todo ese discurso de reivindicación nacional por encima de la gestión, y así estamos. Y ahí también estaba el Partido Socialista. Por lo tanto, yo lo que les diría a los socialistas y a Iceta es que dejen ya de coquetear con el nacionalismo.

P.- Las encuestas no auguran un buen resultado para el PP…

R.- En Cataluña siempre hemos tenido una parte de voto oculto. A la gente en las encuestas le cuesta significarse como votante del Partido Popular. Yo soy optimista en que durante la campaña vamos a ir demostrando que somos un valor seguro, contamos con la experiencia de gestión de gobierno. Somos el partido que ha tenido el valor y ha tenido la templanza a la hora de llevar a cabo la gestión de la crisis en Cataluña. Nosotros decimos en nuestro lema: ‘España es la solución’. Cuando Mariano Rajoy vio la situación tenía que detenerse, aplicó las medidas que eran necesarias. Y en estos momentos lo que vemos es tranquilidad absoluta. Porque, cuando los independentistas agitan el 155 para decir que todo es tierra quemada en Cataluña, no es cierto. Todos los funcionarios lo han acatado, los servicios públicos funcionan, la Administración funciona sin ningún tipo de problema, etc. Esta semana, por ejemplo, se han convocado 2.000 plazas de docente. Por lo tanto, las soluciones aportadas por el PP han sido eficaces. Y en este sentido, yo creo que durante la campaña vamos a demostrar nuestra solvencia, vamos a demostrar que tenemos claridad de ideas y de mensajes en lo que se tiene que hacer a partir del 22 de diciembre. Y, desde luego, esperamos contar con la confianza del voto constitucionalista, independientemente de matizaciones ideológicas.

P.- ¿Cuál sería un buen resultado para ustedes?

R.- Buen resultado siempre es aumentar el número de escaños, pero un buen resultado también es aquel que sitúe al Partido Popular de Cataluña en una posición determinante y central a la hora de determinar el futuro gobierno en Cataluña.

P.- ¿Por qué Ciudadanos -que comparte una parte esencial del discurso con ustedes- sí logra un gran apoyo y el PP no lo consigue?, ¿qué les está fallando a ustedes?

R.- Nosotros hemos tenido un desgaste, somos la primera línea del Estado o del gobierno de España en Cataluña. Cuando los independentistas le ponen cuernos y rabo al Gobierno de España en el Parlament, nos ven a nosotros y nos identifican a nosotros como ese mal que representa todo lo que viene de España. Ahí el desgaste es evidente.

P.- Pero eso precisamente les abriría la puerta grande para el voto no independentista y, sin embargo, no es así. Algo que Ciudadanos sí hace mejor…

R.- Ellos, lo que pasa, es que beben del Partido Socialista y beben del Partido Popular porque han tenido un discurso ideológico mucho más ambiguo. Algunos los señalan por ser de derechas, otros porque son de izquierdas… Pero, oiga, yo creo que no se puede decir que el PP en Cataluña y nuestro candidato, Xavi García Albiol, no han tenido coraje, no han tenido valor a la hora de denunciar y hacer afirmaciones contra el independentismo. Quien ha ganado, por cierto, dos veces una alcaldía al independentismo ha sido Albiol. En ese sentido sí que es un vencedor del independentismo.

P.- Y por otro lado se me ocurren temas como el adoctrinamiento, en los que ustedes han sido tibios.

R.- No por gesticular más o por tener un discurso más vehemente se es más eficaz a la hora de gobernar. Sobre todo, en un momento en el que los tiempos y la gestión de la tensión política es lo que da esa responsabilidad y ese sentido de Estado que nosotros tenemos que tener. No se pueden abrir a veces todos los temas a la vez cuando estás resolviendo un problema. Sobre todo, cuando tienes convocadas unas elecciones que son excepcionales y que son trascendentales para marcar ese cambio de ciclo y ese cambio de etapa. ¡Fíjese si les ganamos las elecciones al nacionalismo cómo se airearán puertas y ventanas! Se aireará la educación, la televisión pública, en fin, la vida política en Cataluña y eso redundará en que todas esas cosas que estamos denunciando no se tengan que hacer. Rajoy no ha negociado nunca nada con el independentismo, Rajoy ha cesado a un gobierno independentista, Rajoy le ha parado los pies al independentismo. Yo creo que, por lo que estamos viendo estos días, se han dado cuenta de que el Estado de Derecho se garantiza y la democracia española tiene sus mecanismos de defensa ante el independentismo. Y eso lo ha activado Mariano Rajoy.