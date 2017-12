Andrea Levy: “Algún día Puigdemont tiene que volver a la realidad para dejar de hacer el ridículo”

P.- ¿Vamos a ver reforma de la Constitución en esta legislatura?

R.- Veamos con qué contactos contamos de inicio…

P.- Se ha deslizado la idea de que en realidad ustedes apuestan más por el retoque de algunas leyes que por abrir el melón de la reforma de la Constitución.

R.- Yo creo que los partidos que nos definimos como constitucionalistas, que no estamos aquí para asaltar los cielos ni romper candados (como decían aquellos que venían a salvarnos del sistema y ahora veremos si son capaces de salvarse ellos mismos), compartimos un mismo marco de convivencia que es lo que ha garantizado nuestra Constitución. Eso sigue vigente y sigue siendo válido. ¿En qué cosas debemos mejorar o fortalecer nuestro modelo? Por ejemplo, en educación. La LOMCE era una ley que sentaba las bases para que hubiera una cierta coordinación entre las Comunidades Autónomas en materia educativa. O la ley de unidad de mercado. A mí me parece una ley, justamente, que intentaba poner orden en nuestro modelo autonómico. Todas esas leyes, o muchas de ellas, han sido impugnadas o recurridas por el independentismo y no han sido apoyadas por el Partido Socialista. Si con el PSOE no nos podemos poner de acuerdo ni en una ley educativa, ¿nos vamos a poner de acuerdo en una reforma constitucional?

Debemos ir más, como la Ley de Seguridad de Ciudadana, a leyes que realmente tejen un modelo de competencias de coordinación entre administraciones. Estaba pensando también en la ley de los gobiernos locales que contó también con la reprobación de los socialistas. Es que hay leyes en la anterior legislatura que, justamente, intentaban poner un poco de cohesión y un poco de coordinación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, y no ha habido consensos. Entonces, hablar tan fácil de la reforma constitucional… Bueno, veamos con qué consensos se cuenta. Pero, insisto, a mí no me parece mal siempre y cuando de inicio a final no vaya a ser eso un campo de batalla.

P.- Pronto vamos a saber si Junqueras y los exconsellers salen de la cárcel. ¿Usted cree que es bueno que salgan de la cárcel?

R.- Mire, yo creo que cuando uno es responsable político tiene que tener muy claro la trascendencia de sus actuaciones. Y yo creo que una manera, justamente, de que sus actuaciones no causen daño, es respetar nuestros marcos legales. Se ha visto que, cuando no los han respetado, a Cataluña le ha ido mal desde un punto de vista de prestigio internacional. Hemos perdido la Agencia Europea del Medicamento justamente por este caos que había. Las empresas se han ido, los bancos, turismo, etc. ¿Por qué? Porque un gobierno se estaba saltando nuestras leyes. Cuando uno ha creado esa tensión, cuando ha llevado a cabo un daño en la sociedad catalana que se puede concretar, porque ya tenemos esos datos, yo creo que tiene que responder. Tiene que responder y no sólo en las urnas, porque en las urnas respondería si su comportamiento hubiese sido legal, pero es que, encima, ha sido ilegal. Y tuvieron muchos requerimientos para volver a la senda de la legalidad, muchas advertencias, muchas. Yo respeto las decisiones judiciales, desde luego no me voy a entrometer porque no me corresponde, pero claro, es que el daño que han causado a Cataluña ha sido muy importante.

P.- ¿Y cómo cree que afectará su presencia en las elecciones? Hay mucho movimiento entre Esquerra y el antiguo PdeCAT…

R.- Después del 21 de diciembre tenemos una oportunidad de pasar página para que ya no hablemos de éstos que nos han metido en este lío. Yo creo que el artículo 155, si ha servido para algo, ha sido para dejar muy claro que lo del procés se había acabado.

P.- Menos para Puigdemont, porque él sigue insistiendo en la vía unilateral. Ayer lo hacía desde Bruselas.

R.- Algún día Puigdemont tiene que volver a la realidad para dejar de hacer el ridículo. A la ley ya no sé, pero a la realidad que vuelva en algún momento. Fíjese que se fue al corazón de Europa a hablar mal de Europa, a intentar imponer un nacionalismo, que es lo más denostado que hay en la Unión Europea, y nadie le ha abierto una puerta. Dentro de poco va a ser una sombra. Pero en algún momento Puigdemont, Junqueras o Marta Rovira deberán pedir perdón. Lo digo de verdad. Ellos decían que la independencia no iba a tener ningún coste, que iban a venir los bancos a hacer cola para instalarse en Cataluña, que no se irían las empresas, que nos acogerían en la Unión Europea… Cero. Yo no he visto una empresa que haya querido instalarse tras la proclamación de la república. Es que no se han quedado ni ellos, se han ido. Entonces, que me digan que van a seguir con lo mismo… ¿Para qué? Yo no he visto mayor tensión social que desde el pleno de 6-7 de septiembre. Esa intranquilidad, ese sufrimiento que tenía la gente independientemente de lo que sintieran.

Yo creo que tienen que reaccionar y pensar que hay otras cosas en las que nos podemos poner de acuerdo. A Cataluña le ha ido bien cuando hemos estado en los grandes consensos y en los grandes acuerdos. Y ahí el 21 de diciembre abre esa posibilidad, con una aritmética parlamentaria que no va a ser sencilla, pero que va a obligar a los grupos a tener que llegar a acuerdos. Mire, el Congreso de los Diputados tampoco está siendo sencillo porque en la aritmética parlamentaria actual el PP está en minoría y nos obliga a llegar a acuerdos. Pero eso es bueno, porque puede llegar a reflejar una diversidad de opiniones que enriquezca los proyectos políticos. Intentémoslo en Cataluña. No incidamos más en la división sino en aquello que puede ser unión.

P.- ¿Qué le parece esa manifestación en Bruselas?

R.- ¿Qué me parece? Pues mire, yo creo que se presentan para los electores catalanes, esto no va de política internacional por mucho que les guste llevar sus casos a otros países, esto va de Cataluña. Nosotros estaremos haciendo campaña y desde luego cuanto más se vayan a Bruselas, más se darán cuenta de que Puigdemont no toca la realidad catalana.

P.- Dígame qué va a pasar, ¿va a ganar el constitucionalismo?

R.- Yo estoy esperanzada, tengo optimismo, porque creo que estamos en un momento excepcional que hemos de aprovechar para abrir puertas y ventanas en la Generalitat y que se airee de nacionalismo.