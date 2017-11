Ciudadanos no planteará un órdago al PSOE en Andalucía para conseguir el respaldo del PSC a un eventual gobierno constitucionalista en Cataluña que presidiría Inés Arrimadas. Fuentes del partido naranja descartan ese escenario, porque “lo que hagan Sánchez e Iceta en Cataluña no lo tienen que pagar los andaluces”. En el partido de Albert Rivera recuerdan que “hay un pacto de investidura que permitió gobernar a Susana Díaz”, y el posicionamiento del candidato del Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), afirman, “no va a influir”.

Y ello aunque fuentes de esta formación (a la que los sondeos dan como segunda fuerza en las elecciones del 21-D tras ERC y primera a gran ventaja de las demás dentro del bloque constitucionalista) reconozcan las dificultades que va a suponer mantener esa alianza ante lo que definen como ‘bandazos’ de Miquel Iceta.

Iceta “no puede soplar y sorber a la vez”

En el núcleo de Ciudadanos lo explican: “Sí, es cierto que Iceta un día dice que no contempla otra posibilidad que ser él, y no Arrimadas, el futuro presidentade la Generalitat y otro día que ningún voto del PSC servirá para que gobierne un independentista. Pero no se puede soplar y sorber al mismo tiempo”, advierten.

Tampoco entienden que el PSC, que apunta a tercera o cuarta fuerza política el 21-D frente a un Ciudadanos que las lidera dentro del bloque que quiere desalojar al independentismo golpista pueda volver a negar su apoyo a un cambio en Cataluña. “Que el PSOE se niegue y Sánchez e Iceta mantengan el veto a Inés Arrimadas para poner fin al ‘procés’ separatista y luego exija que sigamos respaldando a Susana Díaz frente al PP en el parlamento andaluz o que apoyemos los presupuestos socialistas en Asturias para no tener que verse en manos de Podemos es muy complicado de entender“, sostienen fuentes del partido.

El PSOE y el PSC deben explicar por qué

Y definen la fórmula: “debe ser una situación en la que los dos partidos, PSOE y Ciudadanos, ganen, y que no sólo sea uno. El criterio debe ser el mismo”, señalan. Pero desvinculando de lo que pueda ocurrir en estos próximos dos años de gobierno socialista en la Junta de Andalucía, segunda legislatura con Díaz en el palacio presidencial de San Telmo.

“No nos planteamos una ruptura pero deben ser el PSOE y el PSC los que expliquen la respuesta a esta pregunta: ¿por qué no se puede apoyar a Inés? “, concluyen en Ciudadanos, donde insisten en “pedir generosidad” y a la vez en desmarcar las estrategias y la previsible ingobernabilidad que depare el 21-D de un pacto , el andaluz, firmado en 2015, de cuya marcha se sienten “satisfechos” y que, reiteran, goza de buena salud.