El Gobierno de Aragón subvenciona la revista Temps de Franja, que dedica su último número a cuestionar el ‘adoctrinamiento’ en las escuelas de Cataluña.

La publicación, que se distribuye en centros educativos de la comunidad, está también financiada a través de la Diputación Provincial de Huesca, el Instituto de Estudios Altoaragoneses, la Comarca del Matarraña (Teruel), la Diputación Provincial de Lérida y el Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña.

Bajo el título ‘¿Adoctrinamiento? Opina el profesorado’ la publicación destina en su último ejemplar hasta tres páginas a desmontar la idea de que el independentismo manipule a los menores, a través de otros tantos artículos escritos por profesores de institutos en Cataluña que arremeten contra el Gobierno.

“Se pone de manifiesto de una manera flagrante el concepto de educación que tiene el Gobierno del Estado. Entienden por educar, adoctrinar. (…) Cuando la educación no es entendida como un proceso por el que el niño aprende a ser crítico, a descubrir por sí mismo la realidad que le rodea (…), es porque entiende exactamente lo contrario. Entonces se atribuye a la educación la función de inculcar al alumnado una determinada manera de pensar que es la buena, unos valores que son los buenos frente otros que son malos. Se enseña a los alumnos a ver y interpretar el mundo en código binario: lo que es “correcto” y lo que no lo es. Y es desde esta óptica que el Gobierno está interpretando la realidad catalana”, sostiene Jordi Marin y Monfort, profesor del Instituto de Secundaria Pius Font i Quer de Manresa (Barcelona).

Marin considera que el Ejecutivo trata de imponer un modelo de escuela para que los alumnos “no piensen más allá de unos límites que vienen marcados por una manera de entender el mundo en blanco y negro”. “Esta es la verdadera voluntad que esconde tras las acusaciones de adoctrinamiento”, concluye.

En la misma línea, Gloria Francino, profesora de Lengua en otro centro, sostiene que las acusaciones de que en la escuela catalana no se enseña castellano no se ajustan a la realidad. “Reivindico el derecho a utilizar el catalán en nuestras tierras, oral y escrito”. “¿Debemos justificar que en Cataluña se enseña el castellano como otras comunidades? Para según qué opiniones, sí”, reprocha.

María Dolores Gimeno, profesora de Literatura en la Universidad Rovira i Virgili, explica que “preocupada por las acusaciones (de adoctrinamiento) he realizado un trabajo de campo entre mis alumnos actuales al Grado de Lengua y Literatura Hispánicas en la Universidad Rovira i Virgili (algunos con 8 apellidos catalanes), que me comentan que no han sentido nunca adoctrinados en sus centros”.

“Como es lógico, entre los docentes hay de todas las ideologías y opiniones; esa es la grandeza de la enseñanza público. Y defenderé que se pueda hacer uso de la legítima libertad de cátedra”, concluye.

En las páginas finales de la revista, la Generalitat de Cataluña inserta publicidad en color a toda página de su propia lotería de Navidad La Grossa.

La pasada semana, el PSOE descartó apoyar en el Congreso dos iniciativas de PP y Ciudadanos contra el adoctrinamiento en las escuelas. La propuesta de Albert Rivera planteaba crear una agencia especializada e independiente para vigilar si se produce esta situación en las aulas. Por su parte, los ‘populares’ instaban a reforzar la Alta Inspección Educativa.

La portavoz del PSOE, Luz Martínez Seijo, acusó a Ciudadanos de “dañar el sistema competencial español” y le calificó de “oportunista”. Según los socialistas, los casos de adoctrinamiento son “aislados”.

Revista polémica

No es la primera vez que la revista Temps de Franja es objeto de polémica. Según denunció la Plataforma Aragonesa No Hablamos Catalán (PANHC), los contenidos en apoyo a la independencia en Cataluña son frecuentes.

En varios artículos recopilados por la asociación se habla de ‘Países Catalanes’, en los que se incluye a Aragón. “La Gran Cataluña, la nacionalidad catalana, no se reduce a la Cataluña estricta, sino que comprende también, como todo Dios sabe, Valencia, las Islas Baleares, el Rosellón, Andorra, el Alguer, y las tierras atribuidas injustamente a las provincias aragonesas”, se leía en uno de sus números.

Incluso se ha alabado la labor de los dirigentes secesionistas, como la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, a la que se llegó a calificar de “virtuosa de la democracia”.

En uno de sus últimos ejemplares se promocionaba a Purna, una “asociación combativa”, hermanada con la independentista Arran.