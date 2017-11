El expresident Carles Puigdemont ha conseguido uno de sus retos: estar presente en el Parlamento Europeo… aunque sea en fotografía.

Ha sido en un debate grabado por ‘Olot Televisión’, en el que ha participado el eurodiputado Ramón Tremosa (PDeCAT), que no ha dudado en colgar en redes las imágenes en las que ‘comparte’ plató con dos enormes fotos de Puigdemont y los consellers encarcelados. Como detalle, en ellas no aparece el líder de ERC, Oriol Junqueras, también en prisión.

Gràcies @olotelevisio per venir al Parlament Europeu a gravar un debat sobre Catalunya: hem tingut tota l'estona les imatges dels nostres presos polítics al darrera!@krls pic.twitter.com/jG0AyISijg — Ramon Tremosa 🎗🌹 (@ramontremosa) November 28, 2017

La escena ha provocado sorpresa en el resto de grupos, donde incluso se ha comentado el “ridículo” de los independentistas que, hace unas semanas, veían cómo se vetaba el acceso de Puigdemont a las instalaciones comunitarias.

Cabe recordar que el propio Tremosa se vio obligado a cancelar el acto con 200 alcaldes a favor de la independencia y que pensaba celebrar en el Parlamento Europeo, tras la presión del resto de partidos (incluso de su propio grupo, ALDE). El evento se tuvo que celebrar finalmente en una sala cultural de Bruselas.

“Querían instrumentalizar el Parlamento cuando el artículo 4.2 de los tratados europeos protege la integridad territorial de la Unión”, señalaron desde Ciudadanos, también en el grupo de los liberales.

La posible presencia de Puigdemont y sus consejeros en las instalaciones europeas es un asunto que genera preocupación a las autoridades, y también dudas legales. De hecho, los servicios jurídicos del Parlamento han concluido que su acceso no será permitido si no disponen una autorización expresa del juez. Los dirigentes independentistas no pueden salir de Bélgica, según las medidas cautelares impuestas por el magistrado de instrucción, y por eso, su entrada genera un conflicto importante: el Parlamento es inviolable y la Policía no podría detenerlo.