Las comisiones, y sus correspondientes subcomisiones, que nacieron con la voluntad de llegar a pactos políticos o como arma de la oposición contra el Gobierno, han revelado sus graves carencias de operatividad. Prórrogas, ‘parones’ y desacuerdos entre los grupos impiden su normal actividad, y han generado un ‘atasco’ en el Congreso al que se busca una difícil salida.

La última en sumarse a la petición de ampliar plazos para arrojar alguna conclusión es la comisión sobre la financiación ilegal del Partido Popular. Con el voto en contra del PP, la comisión enlazará en febrero una prórroga de seis meses. El retraso en el calendario de comparecencias -que en cada reunión suman nuevas peticiones de los grupos- no evita, sin embargo, que los diputados hayan acordado un parón durante diciembre, por motivo de las elecciones catalanas. Esa circunstancia, sumado a que enero es mes de vacaciones en el Congreso, dilataría aún más los trabajos, a no ser que se habilite como ‘lectivo’.

A los retrasos en la comisión se suma la inoperatividad por el secreto de las investigaciones, al que se han acogido algunos organismos para no remitir documentación. También los comparecientes han hecho uso de ese derecho para no declarar, como este martes, el coronel jefe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Manuel Sánchez Corbí, que había sido citado por Unidos Podemos, apenas ha aportado información porque, apuntó, “estaría interfiriendo en el curso” de las investigaciones. Un camino, avisan desde el PP, que podrían tomar otros comparecientes inmersos en el proceso judicial y a los que asiste el derecho a no declarar en una comisión de este tipo. Desde C’s se plantean volver a pedir su comparecencia ‘a puerta cerrada’ para preservar la confidencialidad.

La de crisis financiera, ‘en crisis’

Desbordada está también la comisión sobre la crisis financiera. Tanto que su prórroga se extiende hasta el otoño del año que viene. La lista de comparecientes aún pendiente es inmensa y podría crecer aún más: aún quedan algunos tan relevantes como Rodrigo Rato, Pedro Solbes, Elena Salgado, Luis de Guindos, José Ignacio Goirigolzarri, presidente de Bankia. Y en duda está si lo harán los expresidentes del Gobierno, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

Todo ello ha llevado a los grupos a solicitar que la comisión se prolongue hasta septiembre u octubre de 2018, de forma que sus conclusiones no se debatirán hasta noviembre.

Eso en cuanto a las comisiones de investigación. Pero el mismo problema se da en las legislativas, como la que busca un acuerdo sobre los autónomos. “Es verdad que es un asunto más técnico y que requiere ser muy riguroso, pero es necesario más agilidad”, concluye un dirigente en el Congreso.

“No da tiempo”

Los grupos, de uno y otro signo, coinciden: “en seis meses es imposible hacer bien los trabajos, con seriedad”, “no da tiempo”. A la densidad de la documentación se añade que hay que cuadrar las agendas de los comparecientes, algo que, en muchos casos, resulta complicado, y exige meses de previsión.

El colapso es un hecho, y tanto que la propia presidenta del Congreso ha ‘abroncado’ a los grupos para que agilicen sus trabajos. “Influye incluso la falta de salas, aunque parezca increíble no tenemos apenas espacio para reuniones”, revela una fuente parlamentaria que considera que la “responsabilidad” de ordenar, y por tanto apurar, los calendarios corresponde a la presidencia de las comisiones. “Antes, con solo PP y PSOE era más fácil. Pero ahora hay más partidos, y cada uno quiere lo suyo”, añade.

Cabe recordar que el Congreso no es partidario de que varias comisiones funcionen a la vez, y que en esta legislatura, y no sin polémica, ya se produjo la situación inédita de tener cuatro al mismo tiempo.

En julio, la comisión sobre el presunto uso partidista del ministerio del Interior se cerró sin conclusiones claras, con documentación pendiente de recibir y con las acusaciones del PP a la oposición de falta de pruebas para acreditar la existencia de una ‘policía política’ durante la etapa del exministro Jorge Fernández Díaz.

La comisión territorial centra ahora el principal foco de los trabajos parlamentarios. Pero la bandera del PSOE en esta legislatura nace ya con el freno echado. Los ‘populares’ han logrado paralizar los trabajos para que no interfieran con la campaña electoral en Cataluña dando al traste con el plan de los socialistas para citar, ya el 4 de diciembre, a los tres padres de la Constitución vivos, Miquel Roca, Miguel Herrero de Miñón, José Pedro Pérez Llorca.

El retraso ha sido un nuevo motivo de enfrentamiento entre los dos partidos mayoritarios, cuyas relaciones ya están caldeadas por la negativa del PP a abordar en este foro una reforma de la Constitución.