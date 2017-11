Noticias de hoy en España, martes, 28 de noviembre de 2017

Es uno de los independentistas radicales que acosó, provocó y agredió a la Policía Nacional el pasado 1-O, y luego no solamente mintió asegurando que “su protesta era pacífica”, sino que además ha presentado una querella contra tres agentes de la Unidad de Intervención policial (UIP). Pero las nuevas imágenes a que ha tenido acceso OKDIARIO demuestran que este violento separatista participó en otras cuatro acciones de acoso y agresiones que tuvieron lugar en distintos escenarios del centro de Barcelona.

El pasado 21 de octubre el independentismo volvió a mostrar su cara más agresiva y dejó a un menor como víctima de dolores cervicales y un collarín en el cuello. La historia comienza durante la tarde de este mismo día en Balsareny, un municipio situado en la comarca del Bages (Barcelona). Una menor de 14 años paseaba con una amiga y su hermano de 11 años cerca de su casa. La menor, con la inexperiencia de su edad, decidió arrancar un cartel de la calle, un cartel que defendía la independencia de Cataluña . Fue en ese momento cuando un hombre acudió a recriminarle la acción, a lo que la niña no dudó en responder.

Las asociaciones independentistas ANC y Òmnium Cultural han organizado una manifestación para el próximo 7 de diciembre en Bruselas. Con ella pretenden hacer un llamamiento a Europa con lemas en inglés instando a “que despierte”.“Europe Wake Up! Help Catalonia”, rezan sus carteles. Esto contrasta con la idea vertida por el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y dos de los altos cargos de ERC, Marta Rovira y Gabriel Rufián, sobre una posible votación mediante la cual los catalanes decidirían marcharse de Europa como lo hizo Reino Unido en 2016.