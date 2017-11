El jeta fiscal Monedero ‘llora’ porque no le incluyen como organizador del aniversario de la Constitución

El cofundador de Podemos y evasor fiscal Juan Carlos Monedero, se encuentra muy dolido con el Congreso y el Senado tras no haber sido incluido en el Consejo Asesor para los actos de conmemoración del 40 aniversario de la Constitución de 1978, que ha sido nombrado este lunes en la Cámara Baja.

“Fui el primer expediente de mi promoción, llevo 6 ediciones del libro sobre la Transición y 14 de otro sobre democracia, estudié en Alemania, invitado 2 veces a hablar en la ONU, titular de Universidad, 25 años de experiencia. Dice el PP que no le valgo”, ha escrito Monedero en Twitter después de que las Mesas del Congreso y el Senado no hayan aprobado incluirle en el consejo organizador como propuso Podemos.

Según ha explicado Juan Carlos Monedero este mismo lunes tras conocerse que no va a aportar su opinión en la organización de los homenajes, su exclusión se debería a que “ni al Partido Popular ni al Partido Socialista ni a Ciudadanos les parece bien que los que tenemos unas lecturas críticas de aquel proceso tengamos nada que decir”.

Monedero ha hecho estas declaraciones en un acto que llevaba por título ‘Reforma del Estado. Justicia y corrupción. Reforma de la Administración pública. Laicidad. Más allá del Estado social y de las autonomías’, en el que ha estado acompañado entre otros miembros de Podemos por Irene Montero, portavoz morada en el Congreso.

El Consejo Asesor está integrado por 39 personalidades políticas y del mundo académico y cultural, pero no se ha incluido entre ellos a ninguno de los expertos que había propuesto el grupo confederal de Unidos Podemos, que ha presentado una queja formal al sentirse excluido de la organización de los eventos.

Además de Juan Carlos Monedero, Unidos Podemos propuso los nombres del catedrático Javier Pérez Royo, la presidenta de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales y Bisexuales, Boti Rodrigo; o el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín.

Según fuentes parlamentarias, el perfil de Monedero no se ajustaba al objetivo del Consejo. Algo que no extraña teniendo en cuenta que el fundador de Podemos ha cargado varias veces contra los “padres” de la Constitución, como cuando afirmó en una entrevista en ‘La Sexta’ que “uno de los padres de la Constitución es quien defiende a la infanta Cristina, por lo que parece sensato que nos inventemos nuevos consensos porque aquellos ya no valen”.

En otra ocasión, en 2015 y a raíz de las denuncias por delitos de odio a varios twitteros afirmó que era “curioso que Fraga que firmó sentencias de muerte con Franco pudiera escribir la Constitución”.

Curioso que Fraga que firmó sentencias de muerte con Franco pudiera escribir la Constitución y se condene a otros por tuitear estupideces. — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) June 15, 2015

Sí estarán presentes entre otros los presidentes del Congreso y del Senado, Ana Pastor y Pío García Escudero, el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo; así como los “padres” de la Constitución de 1978, Miquel Roca y José Pedro Pérez-Llorca y Miguel Herrero de Miñón.

Además, participan parlamentarios, catedráticos, académicos y representantes de instituciones culturales, junto a algunos destacados políticos, como el veterano socialista Alfonso Guerra o el ex ministro de la UCD Marcelino Oreja.

Podemos queda excluído

En la queja dirigida a Ana Pastor y Pío García-Escudero, Podemos reclama tener “voz propia” y no ejercer de “meros comparsas” en esa organización y denuncia la gravedad de que se esté diseñando “este 40 aniversario de una manera tan sesgada y excluyente”.

“Ni uno solo de los nombres que propusimos ha sido aceptado”, lamentaba Unidos Podemos tras protestar por una organización que promete un tipo de conmemoración “que no es neutral” y que se intuye “como una opción inmovilista y conservadora”.