Urdangarin niega haber cobrado “ninguna comisión”

El abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, asegura que su defendido no cobró “ninguna comisión” del Govern balear y considera acreditadas “la existencia y utilidad” de los trabajos que hizo el Instituto Nóos, que percibió más de 2 millones de euros por organizar los Illes Balears Forum.

La defensa del marido de la infanta, que solicitó la absolución de Urdangarin, ha impugnado los recursos de casación presentados por la Fiscalía, las abogacías del Estado y de la Comunidad Autónoma de Baleares y la defensa del expresidente balear Jaume Matas contra la sentencia de la Audiencia de Palma por el llamado caso Nóos.

El letrado refuta los argumentos de las acusaciones que piden un aumento de la pena para Urdangarin, que fue condenado el pasado febrero a 6 años y 3 meses por prevaricación continuada en concurso con falsedad y malversación de caudales públicos, un delito de fraude a la Administración, otro de tráfico de influencias y dos delitos contra Hacienda.

Se opone al recurso de casación de la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares -que pide un aumento de la pena por los delitos contra la administración balear que supondría una condena total de 9 años y 7 meses-, a la que reprocha una versión “particular y sesgada”.

En un texto difundido íntegramente en su web por la radiotelevisión pública balear, IB3, el letrado alega que no pueden revisarse en casación fallos absolutorios (como a Urdangarin en relación con la malversación por organizar el Illes Balears Forum de 2005) ni pedir mayor cuantía de la fijada como responsabilidad civil en la sentencia inicial.

Alega además que Urdangarin no aportó documentos al proceso, como le reprocha la abogacía balear, porque no se ocupaba “ni de temas contables, ni financieros ni fiscales” y por tanto “no se puede demandar al olmo por no dar peras”.

Defiende que los contratos a Nóos por los dos foros “tuvieron causa y perfectamente lícita”, potenciar el turismo deportivo en Baleares, y coincide con la sentencia de la Audiencia de Palma en que fueron convenios de colaboración de patrocinio, sometidos por tanto al derecho privado.

Según el letrado de Urdangarin, era imposible una alternativa de contratación en publicidad y concurrencia para organizar los foros porque requerían el “know how” exclusivo del Instituto Nóos.

Las objeciones de Urdangarin al recurso de la Fiscalía Anticorrupción -que pidió al Supremo agravar la pena hasta 10 años de cárcel- se centran también en discutir si por su naturaleza los contratos entre Nóos y las fundaciones de deportes y turismo del Govern balear están sujetos a los principios generales para los contratos de la misma administración.

El letrado del marido de la infanta insiste en que fue la esponsorización del Instituto Nóos, titular de un “know how” con “características monopolísticas de facto” para organizar foros sobre deporte y turismo.

“Nunca fue un capricho o la satisfacción de ansias personales ni aceptar veleidades. Se consideró, ya de entrada, alto útil e interesante para el conjunto de las Islas Baleares”, indica el recurso.

Sobre Matas

En cuanto al recurso del ex presidente Matas, la defensa del marido de la infanta niega que Urdangarin cobrara nada en concepto de “comisión” así como que le pagaran por su amistad con el regatista y entonces director general de Deportes José Luis “Pepote” Ballester.

Sobre el hecho de que “Pepote” Ballester pagara a Urdangarin 174.000 euros por la oficina del proyecto del equipo ciclista patrocinado por las islas, su defensa asegura que fue porque tanto el observatorio como el plan estratégico de la misma “estaban hechos y a satisfacción” y no “porque fuera su amigo”.

Alega que numerosos documentos “acreditan la existencia y utilidad” de la oficina del equipo ciclista y afirma que “resulta contrario a las más elementales reglas de la lógica” que se puedan considerar esos 174.000 euros que percibió una contraprestación por conseguir para Baleares el contrato de patrocinio del equipo ciclista, cuando “una supuesta comisión o mordida inferior al 1% en un supuesto deportivo como éste resulta impensable”.