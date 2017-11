El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha reprochado este miércoles a Unidos Podemos que estén pendiente de las “conversaciones privadas” y de los “cotilleos”, en referencia a la que mantuvieron el ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y el exministro Eduardo Zaplana y que se grabó en el marco del ‘caso Lezo’, y ha indicado que en el partido de Pablo Iglesias también hay otras conversaciones que pueden “escandalizar”.

El ministro le ha recordado a la portavoz podemita las conversaciones internas de Podemos reveladas por OKDIARIO, como el mensaje que Pablo Iglesias le ‘dedicó’ a la periodista Mariló Montero afirmando que “la azotaría hasta que sangrase”.

“Si yo me dedicase a comentar conversaciones privadas tendríamos que estar todos escandalizados”, ha contestado el ministro a la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. “Hemos oído hablar que alguien iba a azotar a alguien hasta que sangrase (por la periodista Mariló Montero) o a calificar de ‘loca’ y ‘orca desencajada'”, en alusión a un vídeo revelado también por este periódico en el que Iglesias y la portavoz de la formación morada en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, se refirieron así a la presidenta del Parlamento Regional, Paloma Adrados.

Entre otros episodios, el titular de Justicia ha recordado cuando el senador Ramón Espinar “llamó subnormal a un compañero” y ha afirmado que “algunos dicen” que Podemos “se llevaba el dinero en b de Venezuela” y que eso se dice en “público”.

Ramón Espinar, el hijo de la tarjeta black, llamando “subnormal” a un periodista en rueda de prensa. pic.twitter.com/OZQq8kbTnx — Pastrana (@JosPastr) 25 de enero de 2016

“Lo que no hay de cierto son especulaciones”

“No nos dedicamos al cotilleo. Todos sabemos que hay de cierto y lo que no hay de cierto son especulaciones”, ha añadido el titular de justicia. “Es mejor estar en democracia que con los sistemas políticos más corruptos del planeta como ustedes“, ha concluido.

Este debate se ha abierto a raíz de que Montero preguntase al ministro de Justicia su opinión sobre la conversación intervenida entre Zaplana e Ignacio González en la que se escuchaba como el primero trasladada a su interlocutor, la petición del expresidente del Gobierno José María Aznar para que hablase con Catalá con el fin de asegurar el puesto de fiscal jefe de la Audiencia Nacional a Jesús Alonso.

Para la portavoz de la formación morada en el Congreso existen “casualidades” como que en estas conversaciones se hablase de la posibilidad de colocar a Manuel Moix al frente de la Fiscalía Anticorrupción y a Alonso en la de la Audiencia Nacional y que así ocurrió. “Los deseos de un líder de una presunta trama criminal como es Lezo se acaban haciendo realidad y esto es grave para nuestro país”, ha señalado.