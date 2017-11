Podemos organiza un debate constituyente por su cuenta tras negarse a ir a la comisión del Congreso

Podemos ha organizado el próximo fin de semana unas jornadas en Córdoba para debatir sobre la necesidad de un proceso constituyente, dos días después de que en el Congreso comience a trabajar la comisión sobre la modernización del Estado, en la que el partido de Pablo Iglesias ha decidido no participar.

La comisión abordará este jueves su plan de trabajo para los próximos meses, que incluirá comparecencias de expertos, entre ellos los ‘padres’ de la Constitución del 78; pero Podemos mantiene, al igual que PDeCAT y ERC, su decisión de no participar mientras esté en vigencia la activación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña.

A juicio de Podemos no se dan las mejores condiciones para el diálogo, más cuando, según los de Iglesias, el PP no quiere reformar la Constitución si no es para “recentralizar”.

La tensa relación que en este momento mantienen en Unidos Podemos y el PSOE tampoco ayuda y el propio Pablo Iglesias reconocía este mismo martes en una entrevista en La Sexta que está “preocupado” por la falta de contactos puesto que no ha hablado con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, desde el pasado mes de septiembre.

A Iglesias no le parece además que sea muy sensato participar en una comisión que va a abordar la crisis territorial y en la que no están los “interlocutores fundamentales”, es decir que no tiene sentido negociar en un foro en el que no están ERC ni PDeCAT.

Así que Podemos, mientras tanto, va a debatir consigo mismo sobre la reforma de la Constitución del 78 y la necesidad de un proceso constituyente para “recuperar el Estado para todos”, “dejar atrás la España sin ley de los poderosos” y “plantear un país diferente”.

Así anuncian las jornadas que desde el viernes 24 hasta el domingo 26 van a celebrar en Córdoba bajo el título ‘Volver a mirarnos’ y en las que a pocos días del aniversario de la Constitución pretenden debatir sobre “cómo profundizar el mandato de cambio expresado por la mayoría social tras el 15M“.

El objetivo de estas jornadas que tendrán lugar en la facultad de Filosofía de Córdoba es “plantear alternativas al actual marco constitucional” y los debates los abrirá el histórico dirigente de IU Julio Anguita.

Contarán también con la participación de dirigentes de Podemos como la coordinadora general de Andalucía, Teresa Rodríguez, el secretario de Análisis Estratégico, Íñigo Errejón, el candidato de En Comú Podem a la Generalitat, Xavier Doménech, y el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, entre otros.

El domingo las jornadas se clausurarán con una conversación coloquio entre el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el catedrático de Derecho Constitucional, Javier Pérez Royo.