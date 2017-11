Joan Gaspart: “Creo que Villar es superhonesto y me gustaría que volviera a ser presidente”

P.- Quiero preguntarle también por Ángel María Villar. Usted públicamente ha dicho “creo que es un tipo honesto”.

R.- Ahí volvemos otra vez a lo de Artur Mas, a lo de Jordi Pujol y a lo del señor Rajoy.

P.- ¿Sigue pensando que Villar es un tipo honesto?

R.-Estoy convencido. He convivido con él, como vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, durante más de dos años. He convivido muy cerca de él y he visto cómo vivía, cómo gastaba (o cómo no gastaba) y en qué coche iba. Un juez es al único a quien yo voy a escuchar. Hoy no ha habido un juez que haya manifestado en un juicio que no es un hombre honrado. Sí, creo que es un hombre superhonesto. A mí lo que me gustaría, que seguramente no volverá a producirse, es que vuelva a ser presidente de la Federación.

P.- Pero ¿a usted no le parece que debería dimitir mientras su defiende en los tribunales?

R.- No, se va a defender igual. Yo he hablado con él muchas veces y él se reitera y me dice que no ha hecho nada, y nada es haberse llevado un solo euro que no le correspondiese. Ángel María Villar fue el primer presidente, no sólo en el futbol sino también de otras muchas instituciones, que cuando lo eligieron dijo “un momento, si yo no cobro un sueldo, yo no voy a ser presidente. Me voy a dedicar de pleno a ser presidente de la Federación Española, lucharé para estar en la UEFA, lucharé para estar en la FIFA”. Y lo consiguió. Y dijo “para eso requiero un piso, porque me tengo que ir de Bilbao a Madrid a vivir, y un sueldo”. Me gustaría saber cuántas asociaciones empresariales y no empresariales han actuado de esa forma. La asamblea aprobaba el presupuesto cada año de la Federación y el sueldo que cobraba el presidente. Yo sigo pensando que es honrado y, como es honrado y es honesto, él no tiene por qué dimitir. Ahora, vamos al peor de los escenarios para mí como amigo. Un juez le declara culpable, yo seguiré siendo su amigo, pero cuando usted me haga esta pregunta no le diré que es honrado. Y eso que estoy seguro de que no ha hecho nada, pero yo creo en la justicia. Yo espero y deseo que se demuestre que es honrado y que no ha hecho nada, que no se ha llevado ni un euro al bolsillo, pero eso no lo tengo que decir yo. Eso es lo que deseo.

P.- Yo creo que la posición de los que dicen que debe dimitir es fundamentalmente por el daño a la imagen de la institución.

R.- El fútbol ni se ha enterado. No se ha anulado ni un solo partido, la liga sigue al rojo vivo, la selección española está batiendo todos los récords históricos, estamos en Rusia. Donde sí tendrían que estar muy preocupados es en Italia, pero en España lo hemos ganado todo. Usted le pregunta a un aficionado “¿oiga sabe usted que el señor Villar ha dimitido?” y le responderá “sí, ¿pero el partido se va a jugar? A mí que me importa si está o no está”. El fútbol tiene una fuerza tan grande, tan tremenda que Villar no está haciendo ningún daño, en absoluto.

P.- ¿Qué le parece la polémica de la camiseta republicana?

R.- Yo la veo azul. Me he quitado las gafas, me las he vuelto a poner, he vuelto a mirar… Un señor ministro dijo “no me gusta”. Yo respeto eso, “no me gusta”, pero decir que no me gusta porque el azul, según como se mire, puede verse de otro color… Yo la miré de cerca porque en esta vida para poder opinar tienes que tocar las cosas y la he visto azul. A distancia reconozco que quizás sí, a contraluz, puede parecer… Yo creo que somos un país sensacional, los españoles no tenemos precio. El paraíso está en España, lo que pasa es que no se dice.