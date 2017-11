Joan Gaspart: “El Barça tiene que respetar muy mucho la pluralidad de sus socios”

P.- Ha dicho usted “una de las cosas que en mi vida son inamovibles es ser del Barça”. El Barça está siendo una pieza clave para el independentismo, ¿qué opina usted de este papel del Barça?

R.- Bueno, si hacemos historia, el Barça lo fundó un suizo, un señor que no era independentista, que vivía en Suiza tranquilamente y vino a trabajar a Barcelona. En aquellos años creó el Barça. En su historia, el Barça ha sido una pieza básica para el catalanismo y, en su campo, la bandera catalana demostraba el sentimiento catalanista. Ahora está en una situación muy complicada por un hecho muy concreto. El Barça tiene 120.000 socios de todo tipo. Cuando he ido al campo (y voy mucho), he explotado de alegría, me he abrazado con el de al lado y no sé si el de al lado era trotskista, comunista, leninista, de extrema derecha, de extrema izquierda… ¡Era del Barça! Nos abrazábamos como si nos conociéramos de toda la vida y no sabía ni quién era. Yo creo que el Barça tiene que respetar muy mucho la pluralidad de sus socios y, dentro de esa pluralidad, hay de todo. Ahora bien, la institución, que no quepa ninguna duda, es muy catalana, eso está clarísimo.

P.- Bueno, pero en los últimos tiempos más que catalanista ha sido claramente independentista.

R.- El presidente Bartomeu, el actual presidente del Barça, ha sabido estar en su lugar y en su sitio. La gente se ha podido expresar, se ha expresado en el minuto 17 en recuerdo del día 17 de 1714, protestando “independencia, independencia”. También hubo incidentes en el partido que se tuvo que celebrar a puerta cerrada, pero se han mantenido. Es verdad que han puesto banderas y esas cosas. En la época en la que estuve como vicepresidente y como presidente hubo un gran respeto a toda la base social del Barça y, en esa base social, hay muchas peñas de Andalucía, Valencia, País Vasco, Extremadura, Levante, etc.

P.- Es verdad que se está sintiendo este proceso con una cierta desafección por parte de los seguidores del Barça que hay en Andalucía, Murcia, Galicia… No sé si es bueno politizar una institución como el FC Barcelona, no creo que sean los valores que debe inspirar el deporte…

R.- No, pero esto hay que asumirlo. Los balcones de Madrid están llenos de banderas de España y, en Cataluña, de banderas catalanas. Pues, muy bien, cada uno en su balcón que ponga la bandera que crea más oportuno. Me encantó el otro día, el campeón del mundo Márquez, muy catalán, cuando dijo que saldría con la bandera del 93…

P.- ¿Y eso no es un síntoma de anormalidad? Hay mucha gente que no se quiere manifestar.

R.- Es un chaval joven de 24 años. Piensa “yo llevo 4 mundiales, 6 campeonatos del mundo y siempre he salido con la bandera del 93. Todos mis fans van con la bandera del 93, ésa es mi bandera y, si yo quiero celebrar con mis fans esta victoria, pues lo celebro…”

P.- Al final, también es evitar la división.

R.- Ellos no están divididos, todos iban con la bandera del 93 que es el número de Márquez… A mí lo que no me gusta es esas dos banderitas juntas, la de España y la de Cataluña.

P.- Y la de la Unión Europea.

R.- La del corazón. A mí me preguntan si soy catalán y contesto “sí, soy catalán”. Si me preguntan si también soy español, sobra. Si me pregunta usted que si soy catalán y yo le digo que soy catalán, automáticamente soy español, ¿a qué viene preguntar si soy europeo, si soy del mundo? Oiga, hay cosas que son lógicas. Eso no quiere decir que yo no me sienta muy catalán y que tenga las lógicas aspiraciones de que mi comunidad, mi país, tenga una situación como la que se merece. Yo pensaré que se merece hasta el 8, otros piensan que se merece hasta el 25 y otros piensan que estamos bien como estamos. Es que el día que en este país todos pensemos igual será tan aburrido…