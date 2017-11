La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha contrapuesto “los grandes gobiernos que se pelean o que no saben cómo hablar” con las ciudades, que sí saben cómo expresar su entendimiento. “Madrid y Barcelona nos queremos”, ha asegurado.

Colau ha compartido reflexiones este sábado en el Festival de Tecnologías de la Participación ‘Ciudades Democráticas’ junto con la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y contestando a los planteamientos presentados por el delegado de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Pablo Soto.

La regidora de Barcelona ha descrito la actualidad en Cataluña como “tiempos difíciles”, una situación que ha trasladado también a Madrid, con la tutela financiera al Ayuntamiento por parte del ministerio de Hacienda.

“Toda nuestra solidaridad con Madrid por esta pelea sobre la financiación”, ha lanzado, después de defender que las ciudades “tienen que tener más poder para que los ciudadanos tengan más poder”.

“Ciudades feministas”

Asimismo, Carmena y Colau han coincidido en que las ciudades del futuro “serán feministas o no serán” y han asegurado que la participación ciudadana es el “medio” para “avanzar al siglo XXII”.

La regidora de la Ciudad Condal ha basado su participación en la charla bajo la clara premisa de que la revolución democrática del siglo XXI “será feminista o no será, será de abajo a arriba o no será, será de las ciudades o no será”.

Colau ha apelado a la manifestación celebrada este viernes bajo el lema ‘La Manada Somos Nosotras’ en las calles de Madrid y Barcelona, que demuestra que estamos en “un punto de inflexión feminista” y la lucha por la democracia “debe ir en paralelo” con la igualdad.

Al igual que Carmena ha llamado a seguir trabajando para “acabar con el patriarcado” e instaurar una “cultura de las mujeres” porque, según la alcaldesa, aunque se haya logrado la igualdad jurídica no se ha logrado la igualdad “en lo cotidiano”.