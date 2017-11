Tecvasa sobre su alianza con el Canal en Inassa: “Era un elefante pero nosotros arriesgamos los riñones”

El director de la empresa Técnicas Valencianas de Aguas (Tecvasa) entre 1999 y 2002, Salvador Cardona, ha afirmado este viernes que la compañía se alió con el Canal de Isabel II para comprar el 25 por ciento de colombiana Inassa porque confiaba en esta empresa “elefante”, aunque ha destacado que fueron ellos los que “arriesgaron sus riñones”.

Tecvasa fue cofundadora de Canal Extensia, la filial del Canal para los negocios en Iberoamérica. De hecho, Canal Extensia fue creada con un 75 por ciento del Canal y un 25 por ciento de Tecvasa, unas participaciones que luego serán vendidas al Canal.

El juez del caso de corrupción Lezo investiga la compra de la colombiana Inassa en 2001 y de la brasileña Emissao en 2013 por supuestamente haberse realizado “con desvío de dinero público”, según el sumario.

En la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid, Cardona ha indicado que la empresa que dirigía pidió un crédito de 800 millones de pesetas para poder participar en esta compra.

“Para no ser invitados de piedra, llevamos varios meses haciendo valoración”, ha indicado, señalando que encargaron un informe a unos consultores y analistas financieros internacionales.

De esta manera, Cardona ha insistido durante gran parte de su intervención en que eran los más interesados en que la operación fuera bien porque como empresa privada se jugaban el dinero de sus accionistas y su patrimonio, a diferencia de las empresas públicas que “si va bien es cojón de mico y si va mal es dinero público”.

“Fíjate que me arriesgo a pedir un préstamo para poder suscribir un 25 por ciento. Aquí el que arriesgó su riñones propios y privados fue Tecvasa”, ha proseguido.

Canal Extensia compró el 75 por ciento de Inassa a finales de 2001 por 73 millones de dólares (83,6 millones de euros), 10 veces más que lo que habían pagado dos años antes los socios colombianos por el 20 por ciento.

Sobre este punto, el compareciente ha puesto en valor que consiguieron la gestión del agua de la zona colombiana de Barranquillas durante 33 años, además de lograr las concesiones de gestiones, por lo que entiende que la empresa se había revalorizado.

Por otro lado, el director de Tecvasa ha aludido a los tres informes puestos encima de la mesa para comprar Inassa: el de la entidad que dirigía, el del Canal y el de banca de inversión Rothschild pedido por los socios colombianos. Y ha señalado que entonces unirse a una empresa como el Canal de Isabel II les daba caché y prestigio. “Queríamos ir encima del elefante”, ha dicho.

Pero la aventura americana también tenía sus problemas. Cardona ha contado que Tecvasa perdió 30 millones de euros en los negocios del agua en al zona venezolano de Maracaibo.

“A mitad del contrato, el Gobierno venezolano dejó de pagar en un momento dado y en las reuniones ponían una pistola encima de la mesa porque decían que no iban a pagar para hacer escuelas bolivarianas. Tuvimos que salir por partas. Nos pegaron un errejonazo”, ha dicho al diputado de Podemos Hugo Martínez Abarca.

No obstante, el compareciente ha indicado que a pesar del “navajazo” de Venezuela, cree que la compra de Inassa fue positiva. Tras conocer recientemente el plan del Gobierno regional de vender las filiales americanas en la empresa pública madrileña de aguas, ha revelado que ya le ha llamado una compañía española y otra internacional interesándose por la compra de Inassa. “Se pagaron entonces 73 millones y si yo fuera el Canal, por menos de 150 o 160 millones no lo vendía”, ha apuntado.

Por eso considera que el ex gerente del Canal Idelfonso de Miguel dijo “barbaridades” en la declaración que hizo al juez del caso de corrupción Lezo. “Es un insulto a la inteligencia que un señor diga sin presentar ningún documento que se vende el 51 por ciento (de Inassa) por 7 millones y se compra a 73 y luego que valía 10”, ha indicado.

“Era un proyecto ilusionante”

Salvador Cardona ha señalado que todo empezó el día de los atentados del 11S cuando les llamó el subdirector de Nuevos Negocios del Canal de Isabel II entre 2000 y 2004, Juan Pablo López Heras. “El Canal era una de las empresas más importantes de España. Era un proyecto ilusionante”, ha dicho.

Eso sí, el compareciente ha asegurado que “dio su palabra” de que no tenía conocimiento de posibles corruptelas en esta compraventa. “Con conocimiento de Tecvasa no se va a pagar una sobreprecio… Lo que más nos preocupaba honradamente era de la mosca que tenemos que soltar porque entendemos que Canal tenemos más informe que nosotros. Nos fiamos de lo que nos dijo el Canal”, ha dicho.

El ex director de Tecvasa ha aclarado también que “no debe nada” al ex presidente valenciano y amigo de Ignacio González, Eduardo Zaplana, ni viceversa; y que tampoco conoce ni al ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón ni a los consejeros de la Comunidad de Madrid de aquel entonces. “Si los veo por la calle no los conozco”, ha concluido.