El expresidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, tiene 48 horas para pagar los casi 3 millones de euros que le quedan por abonar para completar el total de la fianza que le impuso el Tribunal de Cuentas por la utilización de fondos públicos para la consulta ilegal del 9-N de 2014: 5.251.948,17 euros. Y si no lo hace, será embargado. El plazo expira este jueves 16 de noviembre , Mas ya ha pagado 2,4 millones y ha solicitado dos aplazamientos para reunir el dinero.

Según indican a OKDIARIO fuentes del máximo órgano fiscalizador del Estado, todo está “preparado para acometer el embargo”. La instructora es María Llanos Castellanos. Ella es la responsable de recaudar ese dinero y “ya se ha confirmado en la Sala de Justicia que esa decisión es firme y que no cabe recurso de ningún tipo“. Se le concedió un plazo inicial, que luego amplió a otros diez días.

No ha habido una nueva ampliación “puesto que no es habitual concederla una tercera vez” por lo que, cuando venza el plazo este jueves, “el Reglamento de Recaudación es taxativo: establece que si no se procede al pago se ordena la inscripción automática en el registro de la propiedad el embargo de sus bienes a su nombre”, explican.

Sólo ha depositado el 46 %

El primer paso será “mandar una comunicación al Registro de la Propiedad de Barcelona (donde constan sus bienes declarados), y donde se decretará el embargo”. Ello no quiere decir que Mas pierda ya sus inmuebles y cuentas, sino que se le impide disponer libremente de los mismos hasta que haya una sentencia definitiva. “No pierde sus bienes, porque después del embargo habrá un juicio para dirimir su responsabilidad contable. Y hasta que no haya sentencia no se subastan“, señalan las citadas fuentes.

El Tribunal de Cuentas (TC) ha reclamado al expresidente catalán y otros nueve miembros de su Gobierno que devuelvan a las arcas públicas los gastos (4,8 millones de euros) del 9-N. a los que suma otros 420.000 euros de intereses, generados hasta el momento en que les fue impuesta la fianza.

Un total de 5,2 millones de los que sólo se ha pagado el 46 %: primero los 2,2 millones que ingresó el pasado 16 de octubre, aportados por la Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) y luego, cuando el 7 de noviembre depositó otros 200.000 euros. Mas es “responsable solidario”. Es decir, la fianza fue impuesta para todos, “pero si la abona uno, en este caso el expresidente, ya sería cosa de que entre los diez se arreglaran entre ellos“, señalan dichas fuentes.

El TC ve “muy complicado” que evite el embargo

Fuentes del TC ven en estos momentos “muy complicado que no se efectúe el embargo, puesto que además de los aplazamientos está teniendo problemas para reunir el dinero“. El pasado jueves rogaba “un poco de generosidad” a los votantes del 9-N durante una entrevista en televisión, y ya ha acudido a varios bancos sin resultado: el último, al BBVA después de que CaixaBank y la Mutua rechazaran ayudarle. El desahogo del ‘ex molt honorable’ ha sido pasto de la ironía en las redes sociales.

Aviso a la masa borreguil, no olvidéis de colaborar para pagar la multa de vuestro pastor Artur Mas, no sea que el próximo verano no pueda alquilar el yate de lujo que acostumbra. pic.twitter.com/kHSqFzgH4c — javi74 #Pujolensroba (@fjchaves74) 10 de noviembre de 2017

El que fuera ‘hereu’ (heredero) del también imputado Jordi Pujol llama a la colecta pese a poseer un patrimonio millonario: en junio de 2015, y según hizo su última declaración pública de bienes, reconoció tener bienes de más de 600.000 euros. Entre ellos, un espectacular piso de 200 metros cuadrados en la calle Tuset, en el centro de Barcelona. Se trata de un octavo piso con cinco dormitorios y entrada de servicio.

Pisos y veraneos de lujo con yates y jet privado

Asimismo, Mas declaró tener 10.000 euros en saldos y depósitos bancarios, 51.543 euros invertidos en Bolsa y 213.100 euros en planes de pensiones y de ahorro. Pero no acaba ahí su saneada situación: como ‘expresident’ cobra el 80 % del sueldo que tenía: 115.000 euros al año, y una una vez que cumpla 65 años recibirá una pensión vitalicia de 85.000 euros anuales.

Mas no se priva de veraneos de lujo como el que suele disfrutar en Menorca o Formentera, con vuelos en jet privado, yates de 16 metros y restaurantes de lujo. El apartamento menorquín, de 90 metros cuadrados, está a nombre de su esposa.

Una situación privilegiada, y solamente teniendo en cuenta su patrimonio conocido. Mas también figura como beneficiario de cuentas en el extranjero, tal y como informó este periódico. Es el caso de la que se descubrió en Liechtenstein, de 532.000 euros y en la que constaba como titular su padre.

El procedimiento de embargo para que Artur Mas pague como máximo responsable de los gastos del 9-N (en su mayor parte informáticos, de organización y campaña de la consulta ilegal) se suma a la condenas por vía penal del TSJC ,que le condenó a dos años de inhabilitación por desobedecer al Tribunal Constitucional.