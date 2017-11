Sigue en directo la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos en el Senado

09:39.

09:38. Afirma que trabaja para el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Madrid. Su labor, explica, es como “asesor”. “Intervengo en procesos cuando hay alguna decisión del ayuntamiento que el grupo considera que vulnera la legalidad”.

09:37. Afirma que bajo su mandato no se trabajó para el PSOE, pero para ayuntamientos del PSOE “algunas veces, pero no como asociación”.

09:37 Cuenta que en el caso Gürtel se les pidió 1.500 euros de fianza y entonces se distribuyó entre los miembros de la Junta directiva.

09:36. “Cada abogado asume su caso, y se ocupa de sus escritos”. “A veces hemos tenido que depositar alguna cantidad y a veces no hemos podido depositar la cantidad que se nos exigía. Por ejemplo, en el proceso contra el señor Rato se nos pidieron 10.000 euros de fianza y alegamos que con nuestras parcas cuentas no podíamos. Nos pidieron las cuentas y se dieron por buenas, pero nos siguieron exigiendo la misma fianza”.

09:35. Asegura que “nunca” han recibido colaboración de ninguna formación ni partido político.

09:33. Afirma que cada abogado asume los gastos de su bolsillo y que no facturan a la asociación. “Ya veo que no entiende lo que es una labor altruista”, espeta a Aznar.

09:32. Aznar le pregunta por los gastos por ejercer la acusación popular. “Los asume el abogado que lleva cada caso, en el caso Gürtel, yo”.

09:31. Niega que haya cobrado del PSOE.

09:30. “No recuerdo nuestra colaboración pero lo que sí estoy seguro es que no hemos cobrado nunca del grupo parlamentario socialista”.

09:28. Dice que “no recuerda colaboración” con el grupo parlamentario socialista europeo, pese a que así se indica en la página web de la asociación. “La página web no la miro nunca”.

09:28. No aclara si sus asociados reciben subvenciones públicas.

09:27. Niega que la asociación hubiese recibido subvenciones públicas. “Lo hubiera celebrado con una botella de cava”.

09:25. “He tenido clientes, incluso algún alcalde del PP, que me han contratado”.

09:23. Explica que la asociación se financia a través de cuotas.

09:21. Benítez de Lugo explica que la asociación está formada por “profesionales de distinta índole” y que no tienen sede social.

09:20. Benítez de Lugo rechaza contestar a cuántos miembros tiene su asociación: “No voy a utilizar argumentos como no me consta, no lo sé, como su partido”.

09:19. Benítez de Lugo: “No le puedo decir cuántos socios tiene ADADE, yo soy presidente honorario. Me temo que las preguntas que me va a hacer sobre mi asociación tendría que hacérselas al presidente, Javier Ledesma y no a mí, que estoy en el baúl de los recuerdos”.

09:18. Luis Aznar (PP): “Ustedes tienen la percepción de que son el guerrero del antifaz, pero parece más bien que actúan como abogado de parte”.

09:11. “Quizás están más sensibilizados con ADADE porque esta asociación consiguió llevar ante el tribunal a su líder, quizás porque hemos demandado a su portavoz en el Congreso porque nos comparó con Manos Limpias, quizás porque este letrado lleva la instrucción que ha conseguido medidas cautelares para Bárcenas, fui el primero que pidió su prisión”

09:10. ADADE fue la asociación-con vinculación al PSOE-que pidió la comparecencia de Mariano Rajoy en la causa Gürtel, el pasado julio. Benítez de Lugo es padre del miembro del Consejo Ciudadano de Podemos Castilla-La Mancha, Luis Benítez de Lugo.

09:09. Explica su condición de fundador de ADADE y presidente honorario. “Sus objetivos son la defensa del Estado de Derecho, de la Constitución, de la protección de los débiles y la lucha contra la corrupción”.

09:07. “Estoy encantado de estar aquí. Llevo 54 años de abogado e intento que nada injusto me sea ajeno”.

09:06. Benítez de Lugo manifiesta su “intriga” por su citación. “Los abogados tenemos dos muros infranqueables, la protección de datos y la deontología”.

09:01. Se inicia la sesión en el Senado, con la comparecencia del abogado de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), Mariano Benítez de Lugo.

08:30. Continúa la Comisión de Investigación de la Financiación de los Partidos Políticos en el Senado, que este lunes tuvo como protagonista a Podemos en voz del director del Canal 33, Enrique Riobóo; uno de los fundadores de la formación, Juan Carlos Monedero; y el director de OKDIARIO, Eduardo Inda. Hoy es turno del abogado de la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), Mariano Benítez de Lugo; el gerente del PSOE entre 2004 y 2014, Xoan Cornide; y el gobernador del Banco de España, Luis María Linde. Por la tarde lo hace el consejero delegado de Kutxabank, Francisco Javier García Lurueña, para abordar las condonaciones de deuda bancaria al PSOE y el PSC desde el año 2004 hasta la actualidad.