El diputado de ERC Gabriel Rufián está muy enfadado con el devenir de los acontecimientos en torno a Cataluña y sus ex gobernantes -buena parte de ellos entre rejas y la otra, en Bruselas- y esto es aún más notable en las entrevistas que concede. En ‘El programa de Ana Rosa’, ha obligado a la presentadora, Ana Rosa Quintana, a pedirle calma y a recordarle que, por ser “muy joven”, no ha conocido lo que es realmente una “dictadura”, término que Rufián saca a pasear con facilidad para referirse al Gobierno.

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, estaba como cada lunes en la mesa de debate y ha aprovechado también para invitar al entrevistado a no mentir: “Está bien que te engañes a ti mismo, pero no engañemos a la gente”, le ha recriminado el periodista cuando el político se ha referido al ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont como un “exiliado” y no como un fugado.

En otro rifirrafe con otra de las tertulianas, Esther Palomera, ha subrayado que su partido “no ha renunciado a la independencia”. Asimismo, ha defendido a Carme Forcadell de quienes la acusan de haber traicionado a sus compañeros ante el juez o no acudiendo a la manifestación en Barcelona el pasado sábado. Según Rufián, “el juez la amenazó con que ir era reincidencia”. Para el parlamentario, que no renuncia a su escaño y menos a su sueldo a cuenta del “estado opresor”, poco menos que pidió a Forcadell declarar “de rodillas ante sus inquisidores”.