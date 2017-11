Inda sobre la cuenta offshore de Trias: “Se ha demostrado que este señor es un golfo”

El director de OKDIARIO Eduardo Inda recordó durante el debate en LaSexta Noche que “en el año 2014 nosotros encontramos otra cuenta que este señor ha tenido en Suiza, en el banco UBS. Él se querelló, y en esa cuenta llegó a tener 12 millones de euros. Este señor es un golfo y un corrupto”. Se refería a las revelaciones sobre la cuenta offshore del ex alcalde de Barcelona Xavier Trias.

“Quiero recordar todo lo que se dijo de Esteban Urreiztieta, de Fernando Lázaro y de mí en toda suerte de medios, en los del señor Roures, etcétera. Al final se ha demostrado que este tipo es un auténtico golfo” dijo Inda, quien reveló en su momento en el diario El Mundo la existencia de una cuenta de Trias en el banco UBS de Suiza.

“El dinero que este tipo detrae a las arcas públicas es dinero que debía ir a asuntos sociales. Y me parece llamativo ya no que no te acuerdes de abrir una cuenta en un paraíso offshore. Es el hecho de que siete días después de que se desvele esta información no haya dimitido” subrayó Inda.