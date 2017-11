Noticias de España hoy, jueves, 9 de noviembre de 2017

La Fiscalía no considera que se den las circunstancias propicias para retirar la prisión preventiva de los golpistas encarcelados. El planteamiento de la Fiscalía parte de una base muy clara. Existe riesgo de “reiteración delictiva”. Y, por lo tanto, poner en la calle a quienes a fecha actual siguen afirmando que volverían a delinquir carece de razonamiento jurídico.

El Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE-Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party), el partido político europeo liberal-demócrata de la Unión Europea (UE) en el que se integra, entre otros muchos grupos, Ciudadanoso el PDeCAT, someterá a votación la expulsión de los independentistas en el Congreso interno que se celebrará entre el 1 y el 3 de diciembre.