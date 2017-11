El Grupo Liberal de la Eurocámara tiene un dossier contra el PDeCAT y votará su expulsión en diciembre

El Partido de la Alianza de los Liberales y Demócratas por Europa (ALDE-Alliance of Liberals and Democrats for Europe Party), el partido político europeo liberal-demócrata de la Unión Europea (UE) en el que se integra, entre otros muchos grupos, Ciudadanos o el PDeCAT, someterá a votación la expulsión de los independentistas en el Congreso interno que se celebrará entre el 1 y el 3 de diciembre.

La deriva rupturista de Carles Puigdemont ha puesto contra las cuerdas al partido que lidera Artur Mas. Tanto, que los eurodiputados del partido liberal están recibiendo un dossier que explica los motivos por los que el PDeCAT no tiene que estar en ALDE, ya que “no tienen nada que ver con los valores demócratas liberales”, tal y como han explicado a OKDIARIO fuentes europarlamentarias.

Europa ya ha dado varias veces la espalda al secesionismo catalán y a la idea de una Cataluña independiente y, ahora, el partido Demócrata Liberal europeo ALDE, en el que se integra el PDeCAT en Bruselas, decidirá si mantienen a los independentistas en el grupo. Hans van Baalen, presidente de ALDE, ha prometido a varios eurodiputados del grupo que analizará la posible salida de los independentistas y que someterá a votación su continuidad en el grupo liberal.

Sólo en caso de que se viera complicada su salida definitiva se recularía, tal y como han señalado fuentes del partido liberal a este periódico. Ciudadanos, de hecho, es uno de los partidos que se plantea pedir en ese Congreso que se celebrará la primera semana de diciembre la expulsión del PDeCAT, aunque fuentes del partido que lidera Albert Rivera han reconocido que “aún no hay una decisión tomada”. Y es que nadie quiere que se someta a votación la expulsión de los independentistas y que fracase ya que, según las mismas fuentes, “saldría reforzado en ALDE”.

El principal obstáculo se encuentra en que, para que se apruebe la salida del PDeCAT de ALDE se tendría que aprobar por dos tercios de los eurodiputados que componen el partido liberal. “Me parece el colmo de la incoherencia que el PDeCAT, que defiende valores que nada tienen que ver con el grupo liberal, sigan el ALDE”, señalan fuentes internas del partido.

Las fuentes consultadas por este periódico han asegurado que, en caso de no lograrlo por el sistema de votación, lo intentarán por otra vía. Según los propios estatutos del grupo cualquier miembro puede ser expulsado por cualquiera de las siguientes razones: no acatar los Estatutos o el Reglamento Interno; no cumplir con las decisiones de ningún organismo de la Asociación; no cumplir con las condiciones para la membresía, o cuando alguno de sus actos sea contrario a los intereses y valores de la Asociación en general. Y este último punto podría ser el as en la manga de los unionistas.

Según fuentes europarlamentarias, los países nórdicos, los italianos, los alemanes y los belgas, entre otros, tienen muy claro su voto a favor de la expulsión. Ciudadanos, además, tiene el mayor número de delegados, con lo que alinear a franceses y alemanes podría ser la llave de salida para el PDeCAT.

El eurodiputado Enrique Calvet (UPyD), que lleva tiempo condicionando su entrada en ALDE a la salida del PDeCAT, ha reconocido a OKDIARIO llevar tiempo peleando la salida de los independentistas del grupo liberal. “Es incoherente que esté en el partido demócrata liberal europeo”, señala Calvet, que recuerda que Ramón Tremosa, eurodiputado del PDeCAT, “se sienta siempre al lado de los separatistas flamencos y de los verdes, también separatistas”. “Yo lo hago por razones éticas y tengo la esperanza de que esa incongruencia se arregle”, concluye el eurodiputado de UPyD.