Echenique y Garzón demandados por llamar “nazis” a dos jubilados en un escrache contra Podemos en Zaragoza

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, y el coordinador de IU, Alberto Garzón, han sido llamados por un juzgado de Zaragoza a un acto de conciliación previo a la interposición de una demanda para que rectifiquen los tuits en los que llamaban “nazis” a unos manifestantes el 24 de septiembre.

Ese día Unidos Podemos celebró en la capital aragonesa una asamblea de cargos electos para debatir sobre la situación de Cataluña y, a las afueras del recinto, se produjo una protesta, en la que participaron sectores radicales, en contra del evento.

Así lo ha confirmado Irene Romea, la abogada de los demandantes, dos jubilados que participaban en dicha protesta espontánea, el pasado 24 de septiembre a las puertas del pabellón Siglo XXI de Zaragoza.

Echenique ha manifestado en Facebook que esa concentración “fue convocada por un grupúsculo local de ideología fascista” y que en ella “se corearon consignas como ‘contra la traición, ejecución'” y se exhibieron “banderas franquistas“.

“Mis declaraciones describen adecuadamente esta concentración violenta como una concentración de ultraderecha y en ningún momento hacen referencia a personas individuales, como se argumenta en la demanda. Por ello, informaré al juez de la negativa a retractarme de unas declaraciones ajustadas al principio de realidad“, ha precisado.

Ese día, mientras Unidos Podemos y cargos de otros partidos (entre ellos PNV, PDeCAT y ERC) debatían sobre Cataluña, a las puertas del pabellón se congregaron a lo largo de la mañana decenas de manifestantes, lo que obligó a las fuerzas de seguridad a restringir en un momento dado las salidas del recinto para garantizar la seguridad de los participantes y de los periodistas congregados.

Fue en ese momento cuando Garzón publicó un tuit en el que decía: “Unos 300 nazis están berreando a las puertas de #asamblea24S. No toleran la democracia. Entre todos ellos no suman una neurona útil”.

Echenique, por su parte, tuiteó en varias ocasiones sobre esa mañana y en uno de esos tuits decía: “Mientras tanto, en Alemania, los neonazis primos de los de esta mañana en Zaragoza podrían ser tercera fuerza. Da miedo” o “La que fuera directora general del PAR aplaudiendo a los fascistas que han agredido a la Presidenta de las Cortes de Aragón. Todo en orden”.

Se refería Echenique a la agresión sufrida esa mañana por la presidenta de las Cortes de Aragón, Violeta Barba, de Podemos, a quien un manifestante lanzó una botella de agua cuando esta salió del recinto para hablar con el jefe del operativo de seguridad y solicitar un refuerzo del efectivo.

Dos de los asistentes a la concentración han decidido solicitar un acto de conciliación, aceptado por un juzgado de primera instancia de Zaragoza, al que están citados, además de Echenique y Garzón, la diputada de Unidos Podemos Teresa Arévalo; la número 2 de la candidatura de UP en Zaragoza, Rosa María Artal; el dirigente de Ezker-Anitza-IU Xabier Pombo; y el catedrático de Filosofía del Derecho Francisco Javier Lucas.

Los demandantes, según ha explicado su abogada, habían acudido con su bandera de España a esta concentración y se sintieron “insultados”, y por eso han decidido solicitar este acto de conciliación previo a la interposición de una demanda por injurias y calumnias.

