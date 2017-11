Xavier Trias, inspeccionado por cuentas en paraísos, es el presidente del Comité de Ética del PDeCAT

Xavier Trias va a tener que dar explicaciones a partir de ahora. Lo va a tener que hacer ante Hacienda por el descubrimiento de sus cuentas en paraísos fiscales. Pero lo va a tener que hacer también de puertas adentro en su propio partido. Y es que ostenta el cargo de, nada más y nada menos, que Presidente del Comité de Ética del Partit Demòcrata Català (PDeCAT).

El partido en sí ya es un completo hervidero de casos de corrupción. Pero el asunto Trias rebasa cualquier baremo lógico. Y es que, mantener a una persona como referente máximo de supuesta exigencia de ética a todo el resto de cargos de la formación, mientras soporta él mismo, en estos momentos, la segunda evidencia de tenencia de cuentas en paraísos, desafía el más mínimo requisito lógico y de presentación ante la opinión publica.

De hecho, Trias, como presidente del Comité de Ética, va a tener que decidir en breve sobre si toma medidas contra Santi Vila, después de que el exconseller cargase contra otros miembros del Govern tras haber dimitido del Ejecutivo golpista.

Hoy mismo, pese a la relevancia de las informaciones sobre las cuentas en paraísos fiscales y la confirmación de Hacienda de la apertura de oficio de actuaciones inspectoras, la página web del PDeCAT no ha recogido ni una línea de todo ello. Ni una frase de explicación o un argumentario para intentar dar otra versión de los hechos. Nada. Y nada, pese a llevar una pestaña perfectamente visible y llamativa en la parte baja de la web en la que se puede leer la palabra “Transparencia”. De hecho al pinchar en el link se puede leer un mensaje a toda página en el que se dice: “Un partido comprometido con la transparencia”, tras lo que, de nuevo, no aparece ni una línea.

OKDIARIO acaba de adelantar la noticia, de hecho, de que el ex alcalde de Barcelona y actual portavoz del PDeCAT en el Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Trias Vidal de Llobatera, va a pasar por el filtro de Hacienda. La razón: que Trias ocultó fondos en Suiza a través de una sociedad compartida con sus once hermanos y sus padres Juan Trias Beltrán y María Vidal de Llobatera, ambos fallecidos. Y los técnicos de la Agencia Tributaria consideran que la información aparecida, tanto ahora, como previamente en cuanto a la tenencia de cuentas en Suiza, es suficiente para abrir una investigación de oficio.

La investigación que llevarán a cabo los equipos de la Agencia Tributaria y del Ministerio de Hacienda se centrará no solamente en los años actuales y el patrimonio del político en estos momentos, sino también en todo el dinero que pueda estar albergado y cuyo plazo de prescripción aún no se haya cumplido. Y, por supuesto, en las posibles conexiones patrimoniales entre Xavier Trías y sus hermanos.

La última información polémica sobre Xavier Trias, detalla los fondos manejados por la entidad RBS Coutts Trustees Ltd., filial del banco británico Royal Bank of Scotland, a través de la sociedad familiar The JTB Family Settlement. Las iniciales JTB corresponden con las siglas del padre del político convergente, Juan Trias Beltrán.

Los fondos ocultos, además, habrían estado manejados por la familia Trias, a su vez, a través de una sociedad instrumental radicada en otro paraíso fiscal, las Islas Vírgenes Británicas. El dinero oculto en estos paraísos fiscales procedería de la venta de la empresa farmacéutica de la que era propietario el padre de Trías.

Este dinero habría permanecido oculto a la Agencia Tributaria española entre 1994 y 2008, cuando Trias fue primero conseller de Sanidad de la Generalitat (entre 1988 y 1996), diputado en el Congreso (2000-2004) y concejal del Ayuntamiento de Barcelona (a partir de 2003).

Hay que recordar que El Mundo desveló ya previamente que Xavier Trias ocultó una cuenta en Suiza cuyo saldo alcanzó al menos los 12,9 millones de euros. En concreto, se trataba de la cuenta 7651162-3445.954 abierta en una oficina de la Union de Banques Suisses (UBS) en Ginebra.

El origen del dinero del político habría sido la transferencia de estos fondos a Andorra, después de que El Mundo publicara un informe de la Udef que por primera vez desvelaba la existencia de las cuentas suizas de la familia Pujol.