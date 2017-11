Ximo Puig no cree que encarcelar a los ex consellers golpistas sea “adecuado”

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha declarado esta mañana que no cree que la prisión preventiva decretada por la Audiencia Nacional para el ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y otros siete ex consellers sea “lo más adecuado” para “solucionar el conflicto en Cataluña”.

El presidente de la Generalitat valenciana ha señalado que la ley y el diálogo son dos instrumentos fundamentales para salir de este conflicto, y que la decisión de enviar a prisión a los ex consellers del Govern no le parece lo más adecuado posible desde el punto de vista de la solución del conflicto.

En su opinión, “hace tiempo que estamos ante un fracaso de la política que hay que superar con política”, pero “cumpliendo las leyes”. Porque si no se cumplen, ha añadido, “pasa lo que pasa” y “no hay un marco en el que se pueda convivir” y “buscando soluciones políticas”.

“No debemos contribuir ni un minuto más a generar más fractura social, emocional y fractura entre Cataluña y el resto de España porque esto va a ser muy negativo para toda la ciudadanía y eso es lo que yo creo que tenemos que poner siempre por delante”, ha recalcado el político socialista.