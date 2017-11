Que la vía penal echaría a andar al margen de los consensos políticos era cuestión de tiempo; y que el independentismo lo utilizaría como dinamizador de su calculado victimismo, también. No obstante, aunque mil veces anticipada, la decisión de la Justicia de poner fin a la hemorragia que el órdago independentista está causando en el Estado de Derecho y a la marca exterior de España, está causando gran conmoción. El auto dictado por la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela en el que decreta prisión para la parte no huida del Govern destituido de la Generalitat, ha dado el pistoletazo de salida a una campaña electoral que se dibuja imprevisible y ciclotímica. Mientars el bloque independentista decide cómo afrontar, juntos o por separado, las próximas elecciones, el constitucionalismo tiene claro que revueltos no suman y, por separado, puede que sí. Xavier García Albiol, presidente del Partido Popular de Cataluña, charla con OKDIARIO sobre las circunstancias que rodean a una cita electoral clave para el futuro de Cataluña, de España y de Europa.

P.- Hay quien habla, desde luego desde los sectores independentistas, de que es necesario amnistiar a toda la cúpula separatista procesada. ¿Eso es posible, que se llegue a un escenario de indultos y de amnistía? ¿El PP estaría dispuesto a valorar ese escenario?

R.- Ese sería un escenario que no entendería la inmensa mayoría de la población de España y por tanto no está en mente de nadie del Partido Popular, porque también sería traicionar la esencia por la que un día muchos millones de españoles nos han dado su confianza y nos han dado su voto. Por tanto, yo creo que es un planteamiento que, más allá de que algunos pueden ponerlo encima de la mesa (tipo Podemos y similares), no se puede producir mientras gobierne el PP.

P.- Hay quien piensa que la convocatoria tan pronto de elecciones ha sido un error porque votar con este clima social y en plena campaña de victimización del independentismo por los procedimientos judiciales es votar con las vísceras. ¿Usted cree que ha sido un error?

R.- Las decisiones que se han adoptado en relación con Cataluña son unas decisiones que el Gobierno de España necesariamente ha tenido que consensuar con otros dos partidos porque tenemos 137 diputados. A partir de aquí, el escenario electoral era en una previsión de dos, tres, o cuatro meses. Si estuviéramos hablando de una situación que permitiera la convocatoria de elecciones en un año o año y medio, a mí me parece que hubiera sido positivo. Pero teniendo presente que estábamos a una planificación a corto plazo, debido a los compromisos que estaban pidiendo los otros dos partidos que nos acompañan, a mí me parece que convocarlas de manera inmediata lo que da, sobre todo en Cataluña, es legitimidad al 155. El 155 se ha intentado vender por parte del independentismo como un golpe en contra del autogobierno. Pero el hecho de aplicarlo con medidas contundente como ha sido el cese del gobierno de la Generalitat, el cierre de embajadas, el cese de cargos de confianza creo que es un golpe de autoridad, pero a la vez legitima con la celebración de estas elecciones que los catalanes podamos votar en urnas de verdad, en unas elecciones ciertas y decidir nuestro gobierno. Por tanto, dadas la posibilidad, a mí me parece que ha sido un gran acierto.

P.- ¿Y no intervenir TV3? Porque este jueves veíamos que TV3 sigue en su línea. Es más, hubo programas de humor que se cancelaron porque parecer ser que ellos consideraron que no era un día para el humor en Cataluña. ¿La no intervención de TV3 en Cataluña ha sido un gran error?

R.- (Silencio).

P.- ¿Pasa pregunta?

R.- Paso pregunta. La verdad es que yo entiendo que TV3 no puede campar a sus anchas, TV3 y Catalunya Radio son los principales instrumentos de agitación del independentismo, de agitación callejera. A partir de aquí, el Partido Socialista presentó una enmienda al paquete de medidas del gobierno donde se contemplaba la intervención de TV3 y, al final, con la convocatoria electoral, TV3 pasa a estar controlada por la Junta Electoral. Por tanto, ahí hay unas ciertas garantías. Probablemente, en favor de la transparencia y de la pluralidad, el Partido Socialista tendría que haber planteado otro tipo de enmienda y otro tipo de condiciones. No es muy aceptable estar dos años criticando a TV3 por partidista, por ser una televisión que no respeta la pluralidad y, a la hora de verdad, exigir, como se exigió, un margen total de libertad a esta dirección absolutamente contaminada desde un punto de vista político. Yo creo que, con el tema de la convocatoria electoral y del control por la Junta Electoral de TV3, compensa un poco, pero es una vergüenza.

P.- Hoy se está hablando, con el nuevo escenario judicial, de reeditar la candidatura única en el secesionismo. ¿Usted cree que se va a producir esa candidatura única?

R.- Es un escenario que tiene más posibilidades de producirse que hace 48 horas, pero, si yo tuviera que apostar -aunque en Cataluña hacer apuestas sobre la situación política es garantía de que te vas a equivocar-, creo que al final la voluntad de Esquerra Republicana será la de ir por separado en las listas. Porque ERC tiene dos objetivos: primero, arrasar a Convergencia, hacerla desaparecer del mapa, quedarse como único partido que represente al independentismo en Cataluña; y el segundo escenario es el de poder pactar con comunes-Podemos si no tienen mayoría, que no la tendrán, e incluso con el Partido Socialista.

P.- ¿Y qué va a pasar con Santi Vila? ¿Qué opinión tiene de la figura política de Santi Vila?

R.- Mi opinión probablemente en este aspecto coincidirá con la opinión que puedan tener sus propios compañeros de partido. Es una persona que es muy poco recomendable porque alguien…

P.- Pero es una persona que parece ser ha estado en esos puentes no rotos…

R.- Bueno, aquí ha habido una cantidad de gente que se atribuía un protagonismo que en algunos casos era cierto y en otros, no tanto. Y el Gobierno de España no se ha negado a hablar dentro de la legalidad con nadie. Pero alguien que durante dos años ha estado votando todas y cada una de las propuestas de ruptura que nos han traído hasta donde nos han traído y que a menos de 24 horas de la verdad se baja del barco, yo creo que no es muy fiable, muy recomendable.

P.- Bueno, puede ir como el Macron catalán…

R.- Sí, pero para eso necesitas una cierta credibilidad y no tener un pasado manchado de ser copartícipe del golpe de estado que ha intentado llevar a cabo el independentismo en Cataluña. Yo creo que es una voz totalmente desautorizada, sin autoridad, y sobre todo sin credibilidad.

P.- ¿Qué opina de esos que dicen que en Cataluña hay presos políticos?

R.- En Cataluña hay políticos que están presos, pero no hay presos políticos. En Cataluña algunos llevamos advirtiendo desde hace mucho tiempo que se podía llegar a esta situación de crisis económica, de crisis institucional, de crisis política y de acabar pagando responsabilidades ante la justicia aquellos que estaban perpetrando un golpe al Estado o un golpe de Estado. El tiempo, lamentablemente, nos ha dado la razón. Por tanto, hoy hay una serie de políticos que están en prisión preventiva, no por culpa del Gobierno de España ni por culpa de los catalanes que nos sentimos españoles, sino, en una parte muy importante, por los hechos que han llevado a cabo durante los dos últimos años y, sobre todo, como apuntaba algún abogado de la defensa de alguno de los consejeros e incluso un miembro de la Mesa del Parlament que está imputado, por culpa de la actitud de Puigdemont, que decidió salir de España como un prófugo, esconderse de la justicia y de la realidad. Y de ese comportamiento también están pagando hoy las consecuencias sus ex compañeros de Govern que ahora están detenidos en la cárcel