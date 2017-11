Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat y prófugo de la Justicia española, ha anunciado su intención de ser candidato, “incluso desde el extranjero”, en las próximas elecciones del 21-D. Puigdemont ha hecho este anuncio en una entrevista que ha sido grabada en la televisión pública francófona RTBF y que será emitida en el informativo de la noche.

Según el avance difundido por dicha cadena de televisión, Puigdemont afirma que desea comparecer ante los jueces, pero “ante la verdadera justicia (de Bélgica), no ante la justicia española”.

Por otra parte, el expresident de la Generalitat se ha hecho eco en Twitter de la denuncia del abogado del exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsellers Dolors Bassa y Carles Mundó de que sus representados habrían sufrido malos tratos en el traslado a prisión.

En un mensaje en su cuenta, el expresident ha asegurado, en inglés, que “miembros del Gobierno catalán detenidos por las autoridades legales de España denuncian malos tratos mientras eran llevados a la cárcel”.

Members @catalangov held in custody by Spanish legal authorities denounce ill-treatment while being taken to prison https://t.co/AG1xl3Hjv5 pic.twitter.com/wHy2MH2p5N

— Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) November 3, 2017