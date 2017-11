Noticias de hoy en España, viernes, 3 de noviembre de 2017

Las últimas noticias de hoy en España. Resumen de la actualidad nacional del viernes, 3 de noviembre de 2017. Conoce todas las noticias de última hora.

La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, ha decretado prisión preventiva para Oriol Junqueras y los exconsejeros de la Generalitat de Cataluña, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Meritxell Borrás, Carles Mundò y Dolors Bassa. Además, envía a la cárcel eludible bajo fianza de 50.000 euros a Santi Vila.

El Gobierno no se ha quedado del todo tranquilo con la prisión incondicional al ex vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y a otros siete ex consejeros del Ejecutivo autonómico. Más bien se ha quedado bastante preocupado porque teme que el encarcelamiento se convierta en un aliciente al voto de los partidos separatistas.

La lista de personal eventual de la Generalitat, objeto prioritario de las medidas del 155, ha dejado al descubierto los elevados sueldos del núcleo de confianza de Carles Puigdemont y sus consellers.

La Policía ha empezado a pasar informes de la labor realizada por las cloacas de los Mossos en los últimos años. Y ha topado con una de las unidades más radicalizadas y politizadas, según fuentes de la Policía Nacional. La Unidad Central de Recursos Operativos (UCRO).

Varios ayuntamientos españoles han visto en la crisis catalana desatada por el independentismo una oportunidad buena para promocionar sus espacios industriales.