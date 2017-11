El futbolista Raúl González, declaró ante el juez que firmaba “sin leer” los contratos millonarios, ya que confiaba totalmente en sus asesores. Entre éstos se encontraba el Pacto de Socios que decidió incumplir y por el que ahora le reclama la Justicia embargo de más de 9 millones de euros. El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga al ex jugador por presuntos delitos de insolvencia punible y alzamiento de bienes.

La empresa Europa Scar Sport SL, cuyo administrador único fue Raúl González, contrajo una deuda con el Grupo Aurantia en el año 2008, en virtud de un Pacto de Socios en el que Raúl González se comprometía a asumir el 20% de un préstamo de 37 millones de euros que le concedió Credit Suisse a la empresa que Europa Scar Sport SL y el Grupo Aurantia tenían en común. Se trataba de un negocio de energía fotovoltaica que acabó fracasando.

Sin embargo, OKDIARIO ha tenido acceso a las grabaciones en exclusiva de la declaración de Raúl frente al juez, en las que el futbolista reconoce que nunca supo lo que firmaba, ya que no leía los contratos millonarios, porque depositaba toda su confianza en sus asesores, Alberto de Martín y Carlos Redondo.

Ante las preguntas de su propio abogado, Raúl asegura que la contabilidad de sus sociedades patrimoniales la lleva en todo momento su propio cuñado, Carlos Redondo. “Lo controla todo él. Es el que va a las reuniones, el que habla con los fiscalistas, el que habla con los abogados. Es el que tiene todos los poderes y toda mi confianza”, detalla el futbolista.

“Me dijeron que era una inversión, que iba a ser todo fenomenal. Firmé una serie de contratos, pero yo lo que tenía claro es que lo máximo que podía perder en esa inversión eran los 8 millones de euros que había puesto”, dice. Con todo y con eso, Raúl deja claro que sabía que entre los documentos que firmaba se encontraba el Pacto de Socios que posteriormente incumplió.

Fue en ese momento cuando Carlos Redondo, cuñado del futbolista y cabeza pensante de los negocios de Raúl, realizó una escisión empresarial artificial trasladando todos los activos de Europa Scar Sport SL, a otras dos sociedades: ESS Imagen SL y Radlin Develops SL. En ambas empresas figura Carlos Redondo como administrador único a día de hoy, según el Registro Mercantil.

“Le dejé todo poder de decisión”

La familia Naranjo, propietaria del Grupo Aurantia, interpuso una querella en marzo del 2015 contra Europa Scar Sport SL, tras detectar el vaciado de la sociedad para, de esta manera, evitar tener que hacer frente a la deuda. Al observar la evolución de la facturación y de los fondos propios de Europa Scar Sport SL, se vislumbra una clara despatrimonialización. Este movimiento societario podría estar incurriendo en un posible delito de alzamiento de bienes.

“En 2009, Carlos Redondo empieza a llevarme todas las cosas financieras, empieza a ver mi situación financiera, cómo tengo mi patrimonio. Y en ese momento me dice que la estructura que tengo es malísima, que así no puedo tener las cosas. Y me dice que va a realizar una escisión, pero yo en ningún momento sé lo que es”, dice Raúl. Y añade: “En ese momento le dejo todo el poder de decisión a él y es él el que toma todas las decisiones”.

A pesar de los movimientos societarios que realiza el cuñado y cabeza pensante de los negocios de Raúl, Carlos Redondo, el futbolista dice que nunca le notificaron que hubiera dificultades en la inversión empresarial de energía fotovoltaica: “Estuve a punto de visitar la fábrica. Me parece que era en Cádiz, pero al final no pude ir. Yo no sentía que esa inversión iba mal”.