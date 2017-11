Puigdemont ‘encarceló’ a sus consellers fugándose y ahora se solidariza con ellos en Twitter

El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, atrincherado en Bruselas, ha subido una foto a Twitter con sus exconsejeros para criticar que han sido “encarcelados por sus ideas”, a sabiendas de que uno de los argumentos que ha utilizado la juez para mandarlos a prisión es que puedan huir al extranjero como ha hecho él.

“El legítimo Gobierno de Cataluña encarcelado por sus ideas y por haber sido leales al mandato aprobado por el Parlamento catalán”, ha escrito el independentista.

El legítim @govern de Catalunya empresonat per les seves idees i per haver estat lleials al mandat aprovat pel @parlament_cat pic.twitter.com/cys5S5qpIu — Carles Puigdemont (@KRLS) November 2, 2017

Puigdemont ha publicado esta foto horas después de que la juez Carmen Lamela haya pedido prisión preventiva para los exconsejeros de Puigdemont. Además, Lamela prepara ya una orden de detención internacional contra el ex presidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont —como adelantó este miércoles OKDIARIO— y los ex consellers de Enseñanza Clara Ponsatí; Salud Antoni Comín; Agricultura Meritxell Serret; y Cultura Lluís Puig, que este jueves no se han presentado a declarar en la Audiencia Nacional citados por los delitos de rebelión, sedición y malversación.

Puigdemont decidió huir a Bélgica el lunes y ponerse en manos del abogado Paul Beckaert, que ha intentado sin éxito que su cliente sea interrogado por videoconferencia. Hasta hace unas horas ha estado localizable, no así en este momento, si bien, como informó este medio, el CNI le sigue los pasos las 24 horas del día para impedir que la fuga pueda tener mayores dimensiones. Junto a él viajaron Ponsatí, Comín, Serret, Puig y dos ex cargos más, Joaquim Forn (Interior) y Dolors Bassa (Trabajo), que finalmente regresaron a Barcelona.