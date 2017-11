La juez redacta el auto sin parar a comer: Junqueras y los exconsellers se temen la prisión

Concluida la vistilla con los imputados y sus abogados, la juez Carmen Lamela redacta en estos momentos el auto que decidirá su futuro judicial, después de que el fiscal haya solicitado prisión incondicional para Oriol Junqueras y siete de los exconsellers del Govern cesado que este jueves han acudido a declarar en la Audiencia Nacional.

La magistrada ha decidido no detenerse a comer y ha comunicado a los imputados que no abandonen la sede de la Audiencia Nacional. Once furgonetas de la Policía aguardan fuera del edificio.

Son circunstancias, junto al tiempo prolongado que está empleando la magistrada en la redacción del auto, que apuntan a que Lamela estaría en disposición de respaldar la petición de prisión incondicional del fiscal. De confirmarse, Junqueras y los siete exconsellers ingresarían esta misma tarde en prisión.

Fuentes próximas a la defensa de los imputados han reconocido que “la cosa no pinta bien” para los intereses de sus defendidos.

El fiscal pide la detención de Puigdemont

Además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido a la juez que dicte órdenes europeas de detención para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los cuatro consejeros cesados de su gobierno que le acompañan en Bruselas y que no han acudido este martes a declarar por delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales público relacionados con el desarrollo del denominado ‘procés’ y la declaración unilateral de independencia de Cataluña, han confirmado fuentes fiscales.

Lo pide ante los “reiterados intentos de entregar la citación” en su domicilio y ante las “reiteradas llamadas telefónicas” a las que han hecho “caso omiso”, según reza el escrito.