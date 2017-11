Puigdemont recibió en sus empresas 500.000 € de la Generalitat antes de ser president

El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, no ha sido precisamente un hombre hecho a sí mismo. Más bien, hecho a base de subvenciones públicas. Y es que su actividad previa a la Presidencia de la Generalitat y a la Alcaldía de Gerona estuvo plagada de ingresos procedentes de las administraciones catalanas, hasta el punto de llegar a sumar casi medio millón de euros en sus aventuras empresariales. Parte de esos pagos, de hecho, es verdad que fueron antes de su máximo apogeo político. Pero también es verdad que se materializaron cuando él ya era diputado autonómico (desde 2006) o concejal del Ayuntamiento de Gerona (desde 2007).

La profesión de Puigdemont es la periodística. Y en esa condición se decidió a lanzar dos proyectos periodísticos: Catalunya Today, y la empresa Doble Utopia. La actividad de ambas empresas no fue precisamente brillante. Pero si los ingresos públicos: 419.380 euros en siete años gracias a los dos proyectos.

El primero de los proyectos se basó en el lanzamiento de un periódico con noticias de Cataluña escrito en inglés. De ahí el nombre de Catalonia Today. Su aceptación no fue grandiosa, pero ello no le impidió sumar entre 2004 y 2010 un total de 403.380 euros de la Generalitat.

En concreto, recibió 30.000 euros en el 2004, 97.300 euros en 2005; 14.550 euros en un primer pago y otros 97.450 euros en 2006; 49.080 euros en 2007; 50.000 euros en 2008; 35.000 en 2009, y 30.000 euros en 2010.

La explicación a semejante lluvia de dinero se centró en los siguientes epígrafes: “Fomento del espacio catalán de comunicación”, “consolidación de proyectos digitales” y el “interés lingüístico” o “la internacionalización de la cultura catalana”.

La segunda y nutrida aventura empresarial de Puigdemont fue Doble Utopia, una empresa también de comunicación que fundó el propio ex presidente de la Generalitat. La impulsó de la mano del que fuera director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo. Y allí recibió también el apoyo del dinero público: 16.000 euros en el año 2006.

Tras esa lucrativa etapa, Carles Puigdemont pasó a ser alcalde de Gerona en 2011 y, posteriormente, y como ya es sabido presidente de la Generalitat. Pero es llamativo que parte de esas subvenciones las recibiese siendo ya diputado por Convergència Democrática de Cataluña, CDC, desde el 20 de noviembre de 2006 o concejal de Gerona, desde el 11de junio de 2007.

E igualmente es llamativo que, así como la recaudación de subvenciones fue brillante, no así la gestión, por ejemplo, de Catalonia Today. Allí Puigdemont fue Consejero Delegado hasta el 21 de enero de 2011. Y no han sido extraños los ejercicios cerrados en pérdidas, como ocurre en unas de las últimas cuentas presentadas, las de 2014, donde las pérdidas ascendieron hasta los 104.000 euros. Eso sí, eso no impidió dar trabajo allí a su mujer, Marcela Topor, como “review editor”.