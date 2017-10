Puigdemont no ha dejado preguntar a los periodistas españoles, salvo al de TV3

Los medios españoles-salvo TV3-no han podido plantear sus preguntas en la rueda de prensa ofrecida por el expresidente catalán, Carles Puigdemont, desde Bruselas, según han denunciado varios periodistas presentes en esa conferencia. Puigdemont avisó de que solo respondería a cinco preguntas, que fueron planteadas por la televisión autonómica catalana y medios extranjeros.

El retraso del expresident (más de veinte minutos sobre la hora prevista) ha irritado también a los periodistas de medios internacionales.

Waiting for the man that never comes … https://t.co/GbfnVkJSAu

— Sonya Dowsett (@ReutersSonyaD) October 31, 2017